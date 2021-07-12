شهرام حبیبزاده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل در گفتوگو با خبرنگار مهر به وضعیت حاد بیماری کرونا در اردبیل اشاره و اظهار کرد: هماکنون آخرین وضعیت شیوع و انتشار ویروس جدید کرونا در اردبیل با شتاب قابل ملاحظهای پیشبینی شده که همین موضوع در کنار عادی انگاری شرایط بحرانی توسط مردم نگرانیها را برای ایام آینده و شیوع حداکثری این بیماری تشدید میکند.
وی با اشاره به اعمال محدودیتهای جدید در رفتارهای زیستی و اجتماعی مردم اردبیل گفت: الزام این موضوع به تمامی مردم استان هشدار داده میشود چرا که در صورت تداوم سهلانگاری و بیاحتیاطی در رابطه با رعایت پروتکلهای بهداشتی درگیری عمومی با ویروس واریانت هندی یا همان دلتا در استان اوج گرفته و شاهد روزهای بحرانی در هفتههای آتی خواهیم بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تصریح کرد: در شبانهروز گذشته متأسفانه با جان باختن یک نفر دیگر از همشهریان تعداد کل فوتیهای کرونا در این استان به یک هزار و ۸۴۶ نفر رسید و در صورت تداوم وضعیت پرخطر و افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا سیر صعودی این آمار در هفتههای آتی دور از انتظار نیست.
حبیبزاده از بستری ۴۹ بیمار دیگر در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: هماکنون کل بیماران تحت نظارت و درمان در مراکز درمانی و بیمارستانهای استان ۲۵۶ نفر است که در این رابطه تعداد ترخیصیها نسبت به هفتههای گذشته با کاهش مواجه بوده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه در شبانهروز گذشته تعداد بیماران بدحال در استان افزایش یافته به طوری که تعداد بیماران تحت مراقبت در بخش ICU بیمارستانهای استان از ۵۵ نفر در روز گذشته به ۵۸ نفر در ۲۴ ساعت گذشته رسیده است و همین موضوع میتواند به تنهایی زنگ خطر بزرگی برای درک وضعیت حاد کرونا در استان باشد.
به گفته این مسئول و بر اساس آخرین وضعیت اعلام شده توسط وزارت بهداشت، هم اکنون شهرستان اردبیل در وضعیت قرمز یا خیلی پر خطر، شهرستانهای پارس آباد و مشگینشهر در وضعیت نارنجی یا پر خطر و شهرستانهای خلخال، گرمی، بیله سوار، نیر، نمین، سرعین، کوثر و اصلاندوز در وضعیت زرد یا خطر متوسط قرار دارند.
کاهش رعایت پروتکلهای بهداشتی تا ۴۶ درصد
حبیبزاده به کاهش سرانه استفاده از ماسک در اردبیل نیز اشاره و اظهار کرد: متأسفانه هم اکنون میزان استفاده از ماسک و رعایت پروتکلهای بهداشتی در سطح کشور به ۴۶ درصد رسیده است که این موضوع در استان اردبیل نیز رایج بوده و ما شاهد هستیم مردم استان بدون توجه به وضعیت حاد و بحرانی کرونا بدون رعایت این پروتکلها در تجمعات و اماکن مختلف حضور مییابند که لازم است در این راستا هشدار کافی به مردم برای دقت در رعایت شیوه نامه بهداشتی داده شود.
وی ورود مسافران به اردبیل را در افزایش آمار مبتلایان به کرونا مؤثر دانست و عنوان کرد: در همین رابطه لازم است تا دستگاههای مجری نسبت به تشدید محدودیتها در استان اقدام کنند تا شاهد بروز وضعیت فوق بحرانی و پشیمانی در روزهای آینده نباشیم.
این مسئول همچنین از آمادگی کامل حوزه درمان استان برای مقابله با ویروس نوع جدید کرونا خبر داد و اضافه کرد: تختهای بیمارستانی هماکنون برای خدماتدهی کامل و بهتر در اختیار بیماران کرونایی است که در صورت افزایش تعداد مبتلایان در روزهای آینده ظرفیت افزایش تختهای بیمارستانی در استان وجود دارد که در همین رابطه برای مهار به موقع این ویروس حالت آمادهباش در استان قابل ملاحظه است.
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