به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، سعید نمکی در آئین افتتاح بیمارستان ایرانمهر با اظهار خرسندی از اینکه سراوان به جمع شهرستان‌های دارای ۲ بیمارستان پیوسته است، اظهار داشت: بیمارستان ایرانمهر یکی از بهترین مراکز درمانی در شرق کشور بوده که در شرایط فعلی امکان بالقوه‌ای برای بستری بیماران احتمالی کرونا در سراوان بزرگ است.

وی افزود: این بیمارستان که در پنج طبقه و در زمینی به مساحت ۴۰ هزار مترمربع و زیربنای ۱۸ هزار مترمربع توسط وزارت راه و شهرسازی ساخته شده در مراسمی در ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ توسط محمد اسلامی به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به عنوان سازمان بهره‌بردار تحویل داده شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: هرچند بیمارستان رازی با وجود ساخت ۲ بخش استاندارد و جدید شامل بلوک زایمان و بخش اورژانس مجدداً احیا شده اما به هیچ وجه پاسخگوی بیماران سراوان و شهرستان‌های تازه تأسیس این حوزه جغرافیایی نبود.

وی با اشاره به فعالیت بیمارستان ۶۴ تختخوابی در مهرستان گفت: بیمارستان ۳۲ تختخوابی این شهرستان نیز که عملیات ساختمانی آن مدت‌ها تعطیل بود مجدداً احیا شده و افزون‌بر ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در آینده نزدیک به ظرفیت‌های درمانی حوزه سراوان بزرگ اضافه خواهد شد.

نمکی با بیان اینکه با احتساب بیمارستان مهرستان تعداد تخت‌های بستری در حوزه سراوان بزرگ بالغ بر ۵۳۰ تخت است، گفت: با توجه به جمعیت حدود ۴۰۰ هزار نفری این شهرستان، شاخص دسترسی به تخت تا حدودی به متوسط کشوری نزدیک می‌شود هرچند لازم است تا برای بهبود بیشتر این شاخص هنوز هم تلاش کنیم.