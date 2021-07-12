دولت باید مداخلات موثرتری در حوزه سلامت داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زالی، در نخستین جشنواره انضباط مالی و اقتصاد مقاومتی گفت: دانشگاه‌ها به عنوان یکی از نهادهای ارائه خدمات، نمی‌توانند بدون توجه به مؤلفه‌های کلان اقتصاد کشور شکل بگیرند و فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه هیچ دانشگاهی نمی‌تواند به صورت جزیره‌ای، بدون توجه به آسیب‌های اقتصادی موجود در کشور حرکت کند، تصریح کرد: تجربه نشان داده که فربه شدن و افزایش دخالت دولت ها در اقتصاد کشور همواره موجب نتایج نامطلوب می‌شود و می‌تواند آثار زیانباری به دنبال داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت تعدیل منطقی دخالت دولت در اقتصاد، خواستار حرکت دولت‌ها در مسیر تبدیل شدن به یک نهاد نظارتی شد.

زالی با بیان اینکه دولت‌ها هرچه فربه‌تر عمل کنند و ساختار غیر چابک تری داشته باشند آثار مخرب بیشتری بر اقتصاد وارد می‌شود، گفت: دخالت دولت در بازارها باعث شکست‌های نهادی می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه بر ضرورت مداخله دولت در دو حوزه رفاه اجتماعی و حوزه سلامت تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره بر اهمیت شفافیت اقتصادی و فساد ستیزی در گشایش اقتصاد کشور گفت: شفافیت زدایی و فساد دو روی یک سکه اند و انضباط مالی راه مقابله با این مسائل است.

زالی با اشاره به رتبه نامطلوب کشور در نظام‌های بین المللی شفافیت مالی در سال‌های اخیر، خواستار تحقق اقدامات مؤثر در این زمینه شد.

وی ویژه خواری، رانت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصاد در سایه و زیر زمینی را نتیجه عدم شفافیت مالی عنوان کرد و گفت: این آثار مخرب را باید با انضباط و شفافیت مالی از بین برد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه افزود: برون داده‌های اقتصاد در سایه وارد سبد درآمدهای ناخالص داخلی نمی‌شود.

وی نقدینگی سرگردان در اقتصاد جامعه را عامل تورم دانست و گفت: در سال‌های اخیر نقدینگی سرگردان در کشور به صورت فزاینده ای رو به افزایش است و همچون بهمن بر سر جریان‌های اقتصادی اصیل آوار می‌شود.

زالی با تاکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی حاکمیت، یادآور شد: در سال‌های اخیر سرمایه اجتماعی برای جلب اعتماد عمومی جهت سرمایه گذاری در بازارهای متعارف کاهش یافته است که از نمونه‌های آن می‌توان به بورس اشاره کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه به نقش دیوان محاسبات در شکل گیری فرهنگ انضباط مالی اشاره کرد.

وی حرکت به سمت شرکت‌های دانش بنیان را باعث شکل گیری اقتصاد خرد محور عنوان کرد و گفت: باید با تسهیل گری و مقررات زدایی و سرمایه گذاری دولت باعث چابکی شرکت‌های دانش بنیان شویم.

زالی با تاکید بر ضرورت خوداتکایی و خودکفایی مالی برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، گفت: خودباوری باید به یک پارادایم و گفتمان ملی تبدیل شود.

وی همچنین با بیان اینکه در اقتصاد صادراتی نیز بسیاری از ظرفیت‌های کشور مغفول باقی مانده است، بر ضرورت برنامه ریزی برای صدور محصولات دانشی همچون نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و جایگزین کردن صادرات نرم افزاری به جای صادرات نفتی تاکید کرد.