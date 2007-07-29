تغییر در ساختار معاونت پژوهشی وزارت علوم / ایجاد 5 دفتر در معاونت پژوهشی

به گزارش خبرنگار مهر، پیگیری تصویب ساختارهای جدید معاونت های پژوهشی و فناوری در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت رسمی و با توجه به وسعت و گسترش امور پژوهشی و فناوری صورت در سال 1385 توسط دکتر کبگانیان معاون پژوهشی این وزارتخانه صورت گرفته است و این ساختار در سال جاری اجرایی خواهد شد.

در ساختار جدید معاونت فناوری از معاونت پژوهش و فناوری مستقل می شود که دکتر علیرضا جهانگیریان در حال حاضر به عنوان سرپرست این معاونت و قائم مقام وزیر علوم در امور فناوری این معاونت را بر عهده دارد. یکی از مواردی که در معاونت فناوری به صورت ویژه مورد توجه قرار خواهد گرفت، مباحث مربوط به IT است.

به گزارش مهر، در ساختار جدید معاونت پژوهشی وزارت علوم، 5 دفتر که اداره آنها بر عهده مدیران کل معاونت پژوهشی خواهد بود، ایجاد می شود.

دفتر برنامه ریزی و اولویت های پژوهشی، دفتر پشتیبانی و اطلاع رسانی پژوهشی، دفتر نظارت و ارزیابی پژوهشی، دفتر قطبها و انجمن های علمی و دفتر امور پِژوهشی ساختار جدید معاونت پژوهشی وزارت علوم را به معاونت دکتر منصور کبگانیان تشکیل می دهند.