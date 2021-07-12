مجازات در پرونده های مهم باید بازدارنده باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صادق اکبری در جلسه رسیدگی به پروندههای مهم گفت: در رسیدگی وتعیین تکلیف پروندههای مهم در کمال قاطعیت، مجازاتها باید متناسب جرم، بازدارنده واثرگذار باشد.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری (ره) در خصوص برخورد جدی و بدون اغماض با جرایم با تاکید بررعایت دقت و قاطعیت در صدور حکم خاطرنشان کرد: ازآنجاکه رسیدگی به پروندههای مهم دارای حساسیت بالایی است باید با دقت و سرعت وبه طور ویژه در دستور کار قضات قرار گیرد همچنین اوقات رسیدگی نیز متناسب با پرونده باشد و درکوتاه ترین زمان و با دقت کامل تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه برخورد با مخلان نظم و امنیت باید شدید و محکم باشد تصریح کرد: احکامی که برای اینگونه پروندهها صادر میشود باید برای اوباش و افراد مخل نظم وامنیت جامعه، به نحوی شدید و بازدارنده باشد که جرأت تکرار جرم را نداشته باشند ون باید این افراد بعد از وقوع جرم احساس آرامش کنند.
عالیترین مقام قضائی استان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش ضابطان اشاره کرد وگفت: ضابطان اعم ازعام و خاص به عنوان مأمورانی که در خط مقدم مبارزه با جرم قرار دارند نقش مهمیرا در اجرای عدالت کیفری ایفا میکنند، بنابراین داشتن تخصّص لازم، شرط اجرای این مأموریت دشوار است و باید متناسب با شرایط روز آموزشهای لازم را ببینند وبا دانستن اصل استقلال قضات، در امور پرونده دخالتی نداشته باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران حفظ حقوق قانونی افراد را مورد تاکید قرارداد وتصریح کرد: از منظر شرع وقانون ما مکلف نیستیم کسی را بدون دلیل کافی احضار یا جلب کنیم و باید دلایل، مدارک و مستندات کافی باشد.
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