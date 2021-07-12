کمک ۳ میلیاردی آیت الله امامی کاشانی به مردم سیستان وبلوچستان

مجتبی سرگزی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به شرایط به وجود آمده در سیستان و بلوچستان و قرار گرفتن اغلب شهرستانهای استان در حالت بحرانی و عدم وجود پذیرش بیمارستانها و استطاعت مالی مردم برای خرید داروهای مربوط به کنترل این ویروس منحوس نیاز به حضور گروههای جهادی بیش از پیش احساس میشود.
وی افزود: از همین رو تعدادی از گروههای جهادی زیر نظر ستاد مردمی مقابله با کرونا استان سیستان و بلوچستان اقدام به توزیع ماسک، سبدهای معیشتی، بستههای بهداشتی، دارو، سوپ و غذاهای گرم بین افراد نیازمند کردند.
مسئول گروه جهادی دانشگاه شهید مطهری زاهدان ادامه داد: از همین رو حضرت آیت الله امامی کاشانی، تولیت محترم مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری و امام جمعه تهران مبلغ ۳ میلیارد ریال معادل ۳۰۰ میلیون تومان به این امر خداپسندانه اختصاص دادند که توسط گروه جهادی دانشگاه شهید مطهری زاهدان در حال کمک رسانی است.
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