ایران توان بالایی در دستیابی به توسعه اقتصادی دارد

آندریاس لن فلنر(ANDREAS LEIN FELLNER) در حاشیه سمینار بکارگیری تجهیزات جدید ابزار دقیق در نیروگاه های خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: ایران در زمان حاضر مشابه پنجاه سال گذشته اروپاست اما نه به این معنا که عقب است بلکه از نظر میزان تقاضاها و درخواست تجهیزات از خارج کشور قابل قیاس با کشورهای اروپایی در نیم قرن گذتشه است.

وی ادامه داد: ایران هم اکنون در جهت وسعه پیش رفته و از این نظر پتانسیل بالایی دارد. این کارشناس سوئیسی تصریح کرد: هم اکنون بیش از 90 درصد تجهیزات نیروگاهی در ایران از خارج کشور تامین می شود ولی این کشور قابلیت تولید برخی از این ابزارها در بخش ابزار دقیق را نیز دارد که در عمل رقیب کشورهایی چون چین و تایوان به شمار می آید.