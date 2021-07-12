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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۱:۵۷

رئیس پلیس راه کرمانشاه:

بیشترین آمار ترددهای جاده‌ای درکرمانشاه مربوط به محورهای فرعی است

بیشترین آمار ترددهای جاده‌ای درکرمانشاه مربوط به محورهای فرعی است

کرمانشاه- رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: بیشترین آمار ترددهای جاده‌ای در این استان مربوط به محورهای فرعی و روستایی است.

محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان تردد در جاده‌های این استان افزایش پیدا کرده به طوری که بیشتر این ترددها به سمت محورهای فرعی و روستایی است.

وی افزود: با توجه به عدم برخورداری جاده‌های فرعی و روستایی از ایمنی لازم، رانندگان باید قوانین و مقررات رانندگی را رعایت کنند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با بیان اینکه پرهیز از شتاب و عجله بی مورد و سبقت‌های غیرمجاز باید به صورت جدی مدنظر رانندگان قرار گیرد، گفت: سرعت و سبقت‌های غیرمجاز عامل بیش از ۵۰ درصد از حوادث رانندگی منجر به فوت در محورهای این استان است.

کد مطلب 5256116

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