محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان تردد در جاده‌های این استان افزایش پیدا کرده به طوری که بیشتر این ترددها به سمت محورهای فرعی و روستایی است.

وی افزود: با توجه به عدم برخورداری جاده‌های فرعی و روستایی از ایمنی لازم، رانندگان باید قوانین و مقررات رانندگی را رعایت کنند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با بیان اینکه پرهیز از شتاب و عجله بی مورد و سبقت‌های غیرمجاز باید به صورت جدی مدنظر رانندگان قرار گیرد، گفت: سرعت و سبقت‌های غیرمجاز عامل بیش از ۵۰ درصد از حوادث رانندگی منجر به فوت در محورهای این استان است.