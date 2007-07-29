  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۲۸

پنجمین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی هنر فراخوان داد

فرهنگستان هنر برای پنجمین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی هنر با موضوع "روش‌های مطالعه نشانه‌شناختی در گفتمان هنری ایران" که اول اسفندماه امسال برگزار می‌شود، فراخوان مقاله داد.

به گزارش خبرنگار مهر، این هم‌اندیشی با هدف شناختن نقش عوامل انسانی و هویت‌های فرهنگی در فرآیندهای نشانه‌ای با موضوع بومی‌سازی روش‌ها در سالن فارابی دانشگاه هنر برگزار می‌شود و پژوهشگران می‌توانند مقالات خود را در مباحث نظری تا اول بهمن به تهران، خیابان ولی عصر، ضلع جنوبی پارک ساعی،‌ شماره 1101، فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان ارسال کنند.

ضرورت بومی‌سازی روش‌ها، رویکرد فرهنگی به مثابه زمینه بومی‌سازی، ویژگی‌های هنرهای ایرانی و بومی‌سازی روش‌های نشانه‌شناسی هنر، هنر ایرانی و بینامتنیت در هنر و ادبیات، گونه‌های مختلف هنری، هنر ایران و غیرایرانی، روابط بیناگفتمانی؛ بازخوانی سنت پیشانشانه‌شناسی در ایران حوزه شعر، فنون ادبی، مطالعات دینی، مطالعات خاص هنر اعم از نظریه هنر، نقد هنر، تعلیم هنر و تاریخ هنر از جمله مباحث مورد نظر این هم‌اندیشی است.

در چهار دوره برگزاری هم‌اندیشی‌های نشانه‌شناسی هنر موضوعی که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت بومی‌سازی روش‌ها بود. به همین دلیل محور پنجمین هم‌اندیشی به این موضوع اختصاص یافت. پژوهشگران برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره 16-88553912 تماس بگیرند یا نظرات خود را به پست الکترونیکی researches@honar.ac.ir ارسال کنند.
کد مطلب 525612

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها