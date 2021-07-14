شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار روز پنج شنبه استقلال برابر پرسپولیس در جام حذفی اظهار داشت: بازی های استقلال و پرسپولیس همیشه سخت است. کری خوانی ها در بین طرفداران و علاقه مندان به فوتبال و حتی بازیکنان باعث جذابیت و حساسیت این بازی می شود. پرسپولیس تیم قابل احترامی است که از لحاظ فنی نمایش خوبی داشته است. آنها هماهنگی خوبی با یکدیگر دارند و گلمحمدی از بازیکنان خوبی بهره می برد.

بیانی تصریح کرد: پرسپولیس به دنبال این است که بتواند یک جام دیگر را از آن خود کند بنابراین تمام تلاش خود را خواهد کرد تا بتواند با یک ترکیب خوب به میدان آمده و استقلال را شکست دهد. آبی ها هم در هفته های اخیر نتایج خوبی کسب کردند. اگرچه این تیم هر روز دچار یک بحران جدید می شود، اما یک همدلی و وحدت بین بازیکنان به وجود آمده و این می تواند یکی از دلایل موفقیت استقلال در هفته های اخیر و دیدار روز پنجشنبه برابر پرسپولیس باشد.

شاهرخ بیانی با انتقاد از بیانیه نوشتن دو باشگاه سرخابی گفت: شک نکنید این بیانیه نوشتن ها حساسیت ها را بیشتر خواهد کرد. این اتفاق باعث خواهد شد تا تنش به زمین سرایت کند و فکر می کنم اگر این روند ادامه پیدا کند بازی روز پنج شنبه به خشونت خواهد انجامید. از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که ادعای حرفه ای بودن دارند، بعید است که چنین رفتاری صورت بگیرد. این روزها آنها درگیر بحث های قرارداد کادر فنی و مربیان دیگر شدند و این تنها باعث خواهد شد بازی به خشونت کشیده شود بنابراین امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد. چون اگر این مسئله اتفاق بیفتد همان آقایانی که بیانیه می نوشتند باید پاسخگوی این اتفاق تلخ باشند.

کاپیتان پیشین استقلال در خصوص شرایط این روزهای فرهاد مجیدی تصریح کرد: مجیدی این روزها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند. پاداش می دهد، کارهای مدیریتی انجام می دهد و باید در مسائل فنی هم نظارت دقیق داشته باشد. فرهاد سرمربی با تجربه ای است. او سالها در استقلال بازی کرده و کاملاً از این تیم شناخت دارد. بنابراین ارتباط خوبی که او با بازیکنان برقرار کرده، باعث شده تا یک دوستی و صمیمیت خوب بین بازیکنان به وجود بیاید و حالا همه معترض هستند تا بتوانند این بازی حساس را با پیروزی به پایان برسانند.

بازیکن پیشین استقلال خاطرنشان کرد: در پایان این بازی یک تیم باید از گردونه حذف شود. تیمی که بتواند تمرکز داشته و با آرامش وارد زمین شود و بر اعصاب خود مسلط باشد، به طور حتم برنده این بازی خواهد بود و آرزو دارم به عنوان یک استقلالی، پسران آبی بتوانند در این دیدار به پیروزی رسیده و به فینال جام حذفی راه پیدا کنند.