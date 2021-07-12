امام جمعه گناوه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دکتر ابوالفضل مظفری رئیس دانشکده علوم پزشکی آزاد اسلامی استان قم که از پزشکان مطرح و فوق تخصص بیماری‌های ریوی است به مناسبت سالگرد اقامه اولین نماز جمعه کشور با حضور در این شهرستان، به بیماران ریوی، دارای مشکلات تنفسی، مبتلایان به ویروس کرونا و غیر کرونایی خدمات رایگان ارائه می‌دهد.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی افزود: با قرمز شدن وضعیت کرونایی شهرستان گناوه و قرار گرفتن در آستانه پنجم مرداد، دکتر ابوالفضل مظفری از پزشکان بنام ملی و فوق تخصص بیماری‌های ریوی جهت مشاوره و همکاری با کادر درمانی بیمارستان و خدمات دهی رایگان به بیماران ریوی ازجمله کرونایی در این شهرستان با دعوت نهاد امامت جمعه گناوه برای سومین بار حضور یافته است.

وی اضافه کرد: طبق هماهنگی و برنامه‌ریزی انجام شده با این پزشک حاذق کشور، ویزیت و مداوای رایگان بیماران از روز دوشنبه ۲۱ تیرماه به مدت دو روز در کلینیک امام خمینی (ره) گناوه برنامه ریزی شده است.

رکنی حسینی افزود: این پزشک فوق تخصص در این مدت دوره‌های آموزشی نیز برای کادر درمانی برگزار می‌کند.