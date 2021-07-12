پاکستان: هیچ پایگاه نظامی در اختیار آمریکا نمی گذاریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دنیوز، «شیخ رشید» وزیر کشور پاکستان با اشاره به خروج ادعایی نظامیان آمریکایی از افغانستان، مجدداً تاکید کرد که اسلام آباد همچنان بر سر تصمیم خود مبنی بر عدم واگذاری پایگاه نظامی به آمریکا خواهد ایستاد.

رشید در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر «راولپندی» با تاکید بر اینکه موضع دولت و مخالفان در این زمینه یکسان است، گفت: پاکستان شدیداً خواهان صلح در افغانستان است.

وی همچنین ادامه داد: آغاز گفتگوها با طالبان نه فقط برای پاکستان، بلکه برای کل منطقه مهم است.

وزیر کشور پاکستان همچنین با اشاره به اینکه اسلام آباد پایگاه‌های این کشور را برای انجام عملیات در افغانستان در اختیار هیچکس قرار نمی‌دهد، تصریح کرد: هیچ ابرقدرتی نمی‌تواند پاکستان را نادیده بگیرد. هیچ فشاری بر روی ما نیست.

رشید با اشاره به اینکه رویکرد طالبان تغییر کرده است گفت که سیاست پاکستان نیز تغییر کرده است و اسلام آباد هر دولتی در افغانستان را که از حمایت مردم آن کشور برخوردار باشد، به رسمیت می‌شناسد.

وی با اشاره به وضعیت عبور از مرزهای مشترک این کشور با افغانستان گفت: گذرگاه‌های «تورخم» و «چمن» باز می‌مانند و فقط شهروندان پاکستانی واکسینه شده (علیه کرونا) قادر به ورود به کشور خواهند بود.

وزیر کشور پاکستان در ادامه گفت: اگر چین بخواهد ۴۰۰ میلیارد دلار را در ایران سرمایه‌گذاری کند، این کار بدون تأمین صلح در افغانستان امکان پذیر نخواهد بود. خط آهن را که می‌خواهیم به ازبکستان برسانیم، بدون ثبات در افغانستان، امکان پذیر نیست. چین، روسیه، ایران و پاکستان، در یک منطقه تغییر یافته قرار دارند.

وزیر کشور پاکستان در پایان عنوان داشت که با حصار کشی خط دیورند، این کشور در موقعیت بهتری نسبت به گذشته بوده و گذرگاه‌های تورخم و چمن در این مدت، به خوبی مدیریت شده‌اند.

او همچنان گفت که کشورش به هیچ کسی اجازه نخواهد داد که از خاک پاکستان، صلح در افغانستان و تمام منطقه را، مختل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیشتر نیز «عمران خان» نخست وزیر پاکستان با اشاره به اینکه اسلام آباد تحت هیچ عنوانی پایگاه نظامی برای انجام عملیات در افغانستان در اختیار آمریکا قرار نخواهد داد، گفته بود که دیگر هرگز شریک آمریکا در هیچ منازعه‌ای نخواهیم بود.