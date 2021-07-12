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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۴۱

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

شناسایی ۳۱۹ مبتلای جدید به کرونا در لرستان/ فوت ۳ بیمار

شناسایی ۳۱۹ مبتلای جدید به کرونا در لرستان/ فوت ۳ بیمار

خرم‌آباد- دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به ابتلای ۳۱۹ نفر به کرونا و فوت سه نفر گفت: در حال حاضر ۴۳۱ بیمار کرونایی در مراکز درمانی استان بستری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۳۹۱ هزار و ۵۷۱ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۳۸۷ هزار و ۱۰۴ نمونه داده شده است، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۱۲۴ هزار و ۴۷۳ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعداد نمونه‌های منفی ۲۶۲ هزار و ۶۲۹ مورد بوده است، گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۹۴۳ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد بستری‌های مثبت و مشکوک به کرونا در استان را ۴۳۱ مورد عنوان کرد.

بنابر این گزارش تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان تا روز گذشته ۱۲۴ هزار و ۱۵۴ مورد، تعداد بستری‌ها ۴۲۶ نفر و فوتی‌ها نیز یک‌هزار و ۹۴۰ مورد بوده است.

کد مطلب 5256177

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