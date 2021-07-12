شناسایی ۳۱۹ مبتلای جدید به کرونا در لرستان/ فوت ۳ بیمار

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۳۹۱ هزار و ۵۷۱ نمونه به آزمایشگاه‌ها ارسال شده است.

وی با بیان اینکه جواب ۳۸۷ هزار و ۱۰۴ نمونه داده شده است، عنوان کرد: تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در استان تا کنون ۱۲۴ هزار و ۴۷۳ مورد بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعداد نمونه‌های منفی ۲۶۲ هزار و ۶۲۹ مورد بوده است، گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۹۴۳ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی تعداد بستری‌های مثبت و مشکوک به کرونا در استان را ۴۳۱ مورد عنوان کرد.

بنابر این گزارش تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان تا روز گذشته ۱۲۴ هزار و ۱۵۴ مورد، تعداد بستری‌ها ۴۲۶ نفر و فوتی‌ها نیز یک‌هزار و ۹۴۰ مورد بوده است.