شناسایی ۳۱۹ مبتلای جدید به کرونا در لرستان/ فوت ۳ بیمار

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت لرستان به لحاظ شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: در مجموع ۳۹۱ هزار و ۵۷۱ نمونه به آزمایشگاهها ارسال شده است.
وی با بیان اینکه جواب ۳۸۷ هزار و ۱۰۴ نمونه داده شده است، عنوان کرد: تعداد نمونههای مثبت کرونا در استان تا کنون ۱۲۴ هزار و ۴۷۳ مورد بوده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه تعداد نمونههای منفی ۲۶۲ هزار و ۶۲۹ مورد بوده است، گفت: در مجموع تا کنون یک هزار و ۹۴۳ نفر به علت ابتلای به این بیماری در استان جان خود را از دست دادهاند.
وی تعداد بستریهای مثبت و مشکوک به کرونا در استان را ۴۳۱ مورد عنوان کرد.
بنابر این گزارش تعداد مبتلایان به کرونا در لرستان تا روز گذشته ۱۲۴ هزار و ۱۵۴ مورد، تعداد بستریها ۴۲۶ نفر و فوتیها نیز یکهزار و ۹۴۰ مورد بوده است.
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