به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا که گزینه اصلی فدراسیون فوتبال برای هدایت تیم المپیک است، به عنوان مشاور رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب شد.

شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون با اعلام این خبر گفت: در بعد فنی مذاکراتی با مهدی مهدوی کیا داشتیم که سابقه بالایی در حوزه تیم‌های پایه داشته است و منتظریم مذاکرات‌شان با هامبورگ به نتیجه برسد. همچنین با توجه به تجربه گرانبهای بین المللی ایشان واقعاً حیف بود که از تجربه بالای این عزیز استفاده نشود و وی همراه با بنده در ۱۰ بازی آینده تیم‌ملی هم به‌عنوان مشاور حضور خواهند داشت.

به گفته عزیزی خادم، مهدی مهدوی‌کیا حضور پررنگی در تمامی رده‌های ملی خواهد داشت.

تیم ملی فوتبال ایران در مرحله سوم انتخابی جام جهانی با کره جنوبی، امارات، عراق، لبنان و سوریه همگروه است و بازی هایش از شهریور آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا امروز دوشنبه با انتشار پیامی از مذاکرات مثبتش با فدراسیون فوتبال (احتمالاً درباره هدایت تیم امید) خبر داد و اعلام کرد در صورت موافقت باشگاه هامبورگ و نهایی شدن توافقات، در روزهای آینده پاسخگوی رسانه‌ها خواهد بود.