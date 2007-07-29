به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با هدف تبیین مبانی انتخاباتی و بررسی مسائل انتخابات مجلس هشتم و به منظور بررسی ابعاد چگونگی تشکیل ستاد انتخابات مرکزی ائتلاف بزرگ اصلاح‌طلبان برگزار خواهد شد.

موضوع اصلی این جلسه، مسائل انتخاباتی است که طی آن در خصوص تشکیل ستاد انتخابات مرکزی ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان، مشخص کردن افراد این ستاد و نحوه فعالیت آن درانتخابات آتی تصمیم گیری می شود.

لازم به یادآوری است که قرار بود تا پنج شنبه هفته گذشته ستاد انتخابات مرکزی ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان تشکیل شود که تصمیم گیری نهایی در این خصوص به جلسه امروز شورای هماهنگی جبهه اصلاحات موکول شد.