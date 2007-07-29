به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی در دیدار با رئیس جمهور سنگال گفت: معتقدیم کشورهای اسلامی باید بیش از این با یکدیگر ارتباط داشته باشند تا با افزودن بر مشترکات خود مشکلات خود را نیز با همکاری یکدیگر حل کنند.

رئیس قوه قضاییه ، آینده جهان اسلام را در پرتو توجه به اسلام و بیداری مسلمانان در برابر ترفندها وتوطئه های دشمنان امیدوار کننده خواند و گفت: ایران و سنگال به عنوان دو کشور مهم در دو منطقه حساس از جهان می تواند در تمام زمینه ها از جمله مسائل حقوقی و قضایی روابط عمیق و برادرانه ایجاد و آن را تقویت کنند.

آیت الله هاشمی شاهرودی همچنین با اشاره به نقش علمای اسلام در گسترش دین گفت: جهان امروز نیازمند معنویت است و می توان با تمسک به این شرایط به تقویت مناسبات مذهبی پرداخت.

در این دیدار رئیس جمهور سنگال نیز با ابراز خرسندی از سفر آیت الله هاشمی شاهرودی به این کشور گفت: سنگال خواهان تقویت همکاریهای خود با ایران و استفاده از تجربیات این کشور در زمینه های اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی است.

رئیس جمهور سنگال با تقدیر از مواضع مسئولان ایران در دفاع از کشورهای ضعیف در مقابل استکبار گفت: ایران و سنگال بدون هیچ مشکلی با گسترش روابط ، به همکاری خود در تمام زمینه ها ادامه خواهند داد.