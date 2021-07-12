مخاطرات فعالیت های معدنی در گیلان باید به حداقل برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در جلسه شورای معادن گیلان بر ضرورت رعایت اصول فنی در معادن و بهره برداری بهینه از آنها تأکید و بیان کرد: مطابق با قانون؛ سازمان نظام مهندسی معدن، بر فرآیند بهره برداری از معادن نظارت دارد ولی لازم است روند فنی برداشت مواد معدنی، به طور دقیق رعایت شود.

وی انجام صحیح وظایف نظارتی سازمان نظام مهندسی معدن را زمینه ساز به حداقل رسیدن مخاطرات در فعالیت‌های معدنی دانست و تأکید کرد که سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، در مسیر صدور مجوزهای جدید برداشت از معادن، با حساسیت و دقت بیشتری اقدام کند.

استاندار گیلان ادامه داد: برای امکان سنجی دارا بودن قابلیت بهره برداری از معادن، کمیته‌ای با حضور سازمان‌هایی از جمله صمت، منابع طبیعی، زمین شناسی، حفاظت محیط زیست، خانه معدن، فرمانداری و ارگان‌های نظارتی همچون بازرسی تشکیل و در جلسه آتی این شورا، گزارش جامعی ارائه دهند.

زارع استفاده از ظرفیت اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان برای امکان سنجی احیا معادن متروکه غیرفلزی و نیز اخذ نظر کارشناسی این نهاد در خصوص ایمن سازی دکل‌های برق را مورد تأکید قرار داد.

توجه به اصل پیشگیری در بهره برداری‌های غیر اصولی از معادن، تهیه بانک اطلاعاتی جامع و انجام مطالعات پژوهشی از دیگر مواردی بود که استاندار گیلان در این جلسه بر آنها تأکید کرد.