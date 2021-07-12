«گفتمان رسانه های مقاومت» در رادیو گفتگو بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو گفتگو، این برنامه گفتگوی سیاسی با مشارکت بخش بین الملل خبرگزاری مهر، امروز دوشنبه ۲۱ تیر ماه ساعت ۱۷:۳۰ به موضوع بررسی راهکارها و چالش های گفتمان رسانه های مقاومت می پردازد.

در این برنامه، با اشاره به سخنان سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، موضوع ضرورت پاگیری رسانه های مقاومت در برابر بلوک رسانه ای جهان استکبار، گفتمان و محتوا و مسائل و اقتضائات آن هدف بحث و نظر قرار می گیرد.

اهمیت موضوع یاد شده از این رو است که جهان استکبار با انحصار رسانه ها و ایجاد غول های رسانه ای به انحصار خبر و هدایت جریانهای خبری و اطلاع رسانی پرداخته است تا ابتکار مهندسی افکار جهانی را به دست گیرد. از این رو شکل گیری یا تقویت رسانه های حوزه مقاومت امری لازم و اجتناب ناپذیر است.

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در برنامه امروز که از محل خبرگزاری مهر به روی آنتن می رود، سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل غرب آسیا، حسین طاهری معاون خبر خبرگزاری مهر، مهدی عزیزی سردبیر بین الملل خبرگزاری مهر، و علی الجعفر نماینده شبکه المسیره یمن شرکت دارند.

لازم بذکر است شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف ۱۰۳.۵ مگاهرتز و یا از طریق گیرنده های دیجیتالی، رادیو نما، اپلیکیشن ایرانصدا نیز قابل دریافت است.