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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۳:۱۹

استاندار گلستان:

دفتر تحقیقاتی در پارک ملی گلستان راه اندازی شود

دفتر تحقیقاتی در پارک ملی گلستان راه اندازی شود

گالیکش- استاندار گلستان گفت: با پذیرش شورای راهبری پارک ملی گلستان می توان دفتر تحقیقاتی و دفتر پایگاه جهانی حفظ جنگل های هیرکانی در این پارک ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس ظهر دوشنبه در پنجمین جلسه شورای راهبری پارک ملی گلستان با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهارکرد: پشتیبانی از جوامع محلی موجب حمایت از پارک های ملی، محیط زیست و منابع طبیعی می شود.

استاندار گلستان افزود: با حمایت رئیس سازمان محیط زیست و پذیرش شورای راهبری پارک ملی گلستان دفتر تحقیقات و دفتر پایگاه جهانی حفظ جنگل های هیرکانی در این پارک ملی ایجاد خواهد شد.

وی بیان کرد: با توجه به کاهش بارندگی ها و با توجه به خشکی کم سابقه هوا، احتمال بروز آتش سوزی ها وجود دارد و باید تلاش کنیم با استفاده از ظرفیت های مختلف امدادی پیشگیری و مقابله لازم در صورت بروز خطر انجام شود.

حق شناس گفت: با توجه به حساسیت های جوامع محلی استان اقدام مقابله ای صورت گرفته طی دو الی سه سال اخیر قابل مقابله با گذشته نیست.

استاندار گلستان ادامه داد: راه اندازی مرکز تحقیقات و جمع آوری اسناد و مدارک، فیلم ها و عکس ها در مورد پارک ملی گلستان می تواند زمینه ساماندهی و استفاده از این منابع در مقالات، پایان نامه ها و کتاب ها را فراهم آورد.

وی اضافه کرد: پارک ملی جزئی از استان گلستان است و حضور جوامع محلی در کنار آن زمینه نگهداری و حفظ آن را فراهم آورده است.

حق شناس همچنین متذکر شد: توجه ویژه به رفع برخی کمبودها در پارک ملی گلستان از جمله نیروی انسانی و تجهیزات سخت و نرم افزاری محیط بانان و همچنین تفویض اختیار به مسئولان استانی ضرورت دارد.

کد مطلب 5256210

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