وزش بادهای جنوبی در استان بوشهر/ افزایش شرجی و رطوبت هوا

پیام مساعدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد طی امروز به سبب وزش بادهای شمال غربی، دریا تا حدودی در قسمتهای شمالی و مرکزی استان متلاطم است.
وی اضافه کرد: پیش بینی میشود از فردا تا اواخر هفته مجدداً با وزش بادهای جنوبی، ضمن افزایش شرجی و رطوبت هوا، در برخی از نقاط وقوع مه صبحگاهی از پدیدههای غالب در سطح استان باشد.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: پیشبینی میشود آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد گاهی گردوخاک، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی باشد.
وی ادامه داد: جهت وزش باد در قسمتهای شمالی و مرکزی غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ امروز گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت و در قسمتهای جنوبی غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت هشت تا ۲۸ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی افزود: ارتفاع موج در سواحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی استان ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و فردا در همه مناطق ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.
نظر شما