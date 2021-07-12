پیشگیری مهم ترین مؤلفه نظارت ملی است/شرط شفافیت مالی

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث داودی در جشنواره انضباط مالی و اقتصاد مقاومتی که به صورت مجازی و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تالار همایش‌های امام خمینی (ره) برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدافعان سلامت و جانفشانی در سنگر مقابله با کرونا اظهار کرد: موضوعات مالی و بودجه ریزی یکی از مهم‌ترین رویکردهای جشنواره انضباط مالی و اقتصاد مقاومتی است.

وی توضیحاتی در خصوص وظایف دیوان محاسبات کشور ارائه داد و افزود: اساس شکل گیری دیوان محاسبات کشور پاسداشت از بیت المال است.

معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور بررسی عملکرد مالی، رسیدگی به اموال و دارایی‌های دستگاه‌ها را یکی از اصلی ترین وظایف دیوان محاسبات کشور عنوان کرد و افزود: انضباط مالی به معنی رعایت قوانین، مقررات و گزارش دهی درست و به موقع در حوزه مالی است.

داودی پیشگیری را به عنوان مهم‌ترین مؤلفه نظارت ملی عنوان کرد و گفت: سیاست دیوان کمک و پیشگیری از تخلفات و اجرای بی کم و کاست مقررات مالی و اداری است.

وی با اشاره به اینکه اولین گام و سنگ بنای برقراری انضباط مالی، شفافیت مالی است خاطرنشان کرد: استقرار نظام‌های کنترل داخلی و شناسایی نقاط قوت و ضعف از اهم قوانین برقراری شفافیت ملی است.

معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور با تاکید بر این که کلیه اموال و مجموعه‌ای که در اختیار مدیران در سطوح مختلف است، امانت بیت المال محسوب می‌شود تاکید کرد: باید در مقابل تمام وظایف پاسخگو باشیم و نسبت به نتایج مثبت و منفی امور با صبر و بردباری به نحوی شایسته عمل کنیم.

آشنایی کارکنان نسبت به قانون بودجه یکی از الزاماتی بود که داودی به آن اشاره کرد و الزام برقراری انضباط مالی با رویکرد توجه به رهنمودهای شکل گیری اقتصاد مقاومتی را در دستگاه‌های اجرایی کشور خواستار شد.

وی در ادامه با بیان اینکه شفافیت مالی به معنی رعایت کامل مقررات است توضیح داد: به طور مثال عدم پرداخت تعهدات به موقع دستگاه‌ها از مهمترین مصادق عدم رعایت شفافیت مالی و ترک فعل محسوب می‌شود.

معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه هیچ کشوری بدون رعایت قوانین و مقررات مالی، نظارت و کنترل داخلی و عدم توجه به منابع مالی نمی‌تواند اقتصاد موفقی داشته باشد، اهمیت برگزاری جشنواره انضباط مالی و اقتصاد مقاومتی را با هدف برقراری تعادل منطقی بین منابع و مصارف را یادآور شد.