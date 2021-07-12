ائمه جمعه برای تحقق گام دوم انقلاب نقش آفرینی ویژه ای داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نوری ظهر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه در گام دوم انقلاب نهاد ائمه جماعات باید نقش آفرینی ویژه داشته و حرکت این نهاد مدبرانه، مبتنی بر نقشه، تأثیر گذار و هدایت گر سایر نهادها باشند، افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ائمه جمعه منشأ، خیر و برکت بوده و باید در گام دوم انقلاب نیز این منشأ اثر باید تداوم داشته باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در ۸۹۱ نقطه کشور پایگاه امام جمعه برقرار است، خاطرنشان کرد: در ایام فعلی کرونا با وجود فراز و نشیب‌ها در ۷۵۴ پایگاه بر اساس دستورالعمل‌ها بهداشتی نماز جمعه برگزار می‌شود.

معاون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به اینکه هم اکنون نزدیک به ۹۰۰ ائمه جمعه در سراسر کشور بدون تعطیلی در حال انجام خدمت هستند، اظهار کرد: در حال حاضر نهاد ائمه جماعات مجهز به نگاه برنامه محور، حرکتی مبتنی بر نقشه هستند و بالای ۹۰ درصد ائمه جمعه کشور با شناسایی و رصد دقیق مسائل دارای برنامه عملی هستند.

حجت الاسلام نوری اظهار کرد: با توجه به اینکه ائمه جمعه کشور وظیفه بررسی مشکلات کشور را نیز دارند تا کنون بیش از شش هزار مسئله مهم کشور که نیاز است دولت برای رفع آن وارد شود توسط ائمه جمعه کشور آماده شده و در اختیار رئیس جمهور منتخب پیشنهاد خواهیم داد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نیز در این مراسم با بیان اینکه شرط اصلی موفقیت یک مدیر انقلابی و اسلامی داشتن ارتباط با خدا و تقوای الهی است، گفت: در نظام اسلامی اگر مسئولی ارتباط با خدا و شب زنده داری نداشته باشد نمی‌تواند به عنوان مدیری موفق عمل کرده و نواقصی خواهد داشت.

حجت الاسلام سیدمهدی قریشی با اشاره به سالروز ازدواج حضرت امیر المومنین و حضرت زهرا (س) یادآورشد: باید در زندگی زناشویی باید از زندگی این دو بزرگوار الگو و سرمشق گرفته تا زندگی پربرکت و متداوم داشته باشیم.

در این مراسم از خدمات حجت الاسلام حسین خانی قدردانی و حجت الاسلام عبدل به عنوان رئیس جدید شورای سیاست گذاری ائمه جمعه آذربایجان غربی معرفی شد.