خط انتقال آبادان - شلمچه برقدار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران، خلیل لاله خط انتقال آبادان، شلمچه را از نوع 400 کیلو ولت عنوان کرد و گفت: بخش ایرانی این پروژه با طول بیش از 30 کیلومتر ، از پست 400 کیلو ولت میلاد آبادان آغاز و تا مرز شلمچه ادامه دارد.

لاله مین روبی را یکی از مهمترین بخش ها این پروژه عنوان کرد و افزود: این مسیر با تلاش دست اندرکاران امر پیش از شروع پروژه مین روبی شد.

لاله تعداد برج های نصب شده در این طرح را 88 دستگاه عنوان وخاطرنشان کرد: خط انتقال آبادان- حارثه به صورت تک مداره و باندال دوسیمه اجرا شده است.

وی با اشاره به این که وزن مجموعه برج های استفاده شده در این پروژه بالغ بر 1200 تن است ، اضافه کرد: به منظور تسریع در انجام عملیات اجرایی ، پروژه به سه بخش تقسیم شد و هر بخش به یک پیمانکار سپرده شد.

لاله درباره ادامه این خط انتقال که در خاک عراق انجام می شود، اظهار داشت: طول این خط انتقال که قرار است از مرز شلمچه تا منطقه حارثه در عراق اجرا شود، 35 کیلومتر است.

وی با اشاره به موافقت نامه های صورت گرفته با طرف عراقی در این زمینه افزود: بر این اسیاس مقرر شده است که برای اجرای پروژه بخشی از مسیر در داخل خاک عراق پاکسازی شود.

مجری طرح‌های خطوط انتقال نیرو ادامه داد: همکاری‌ با طرف عراقی به منظور اجرای بخشی از عملیات سیم کشی خط ، تجهیز آن به فیبر نوری و آموزش پرسنل شرکت برق عراق ادامه دارد.