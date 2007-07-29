نورون های محاسبه گر در مغز کشف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در فرایند محاسبه، با افزایش میزان اطلاعات، مغز از نورون های دیگری که نسبت به تعداد اعداد اصلی حساس هستند استفاده می کند. هنگامی که انسان حساب کردن را می آموزد برای محاسبه، اشیاء را یک به یک کنار هم می گذارد و آنها را یکی پس از دیگری می شمرد. این توانایی علاوه بر انسان در برخی از گونه های جانوری از جمله پرندگان دیده می شود.

تاکنون اطلاعات کمی درخصوص مکانیزم این فرایند در دسترس بود اما به تازگی گروهی از دانشمندان دانشگاه ایلینویز در شیکاگو به وجود یک سری از نورون های ذخیره پی برده اند که فعالیت خود را با افزایش تعداد اشیاء، افزایش می دهند.

این محققان که نتایج تحقیقات خود را در تازه ترین شماره مجله PLoS Biology منتشر کرده اند، با بررسی کورتکس آهیانه مشاهده کردند که صدمه این فضای مغزی، توانایی ریاضی پایه را در فعالیت های ساده محاسبه ای از بین می برد.

به منظور درک چگونگی عملکرد کورتکس آهیانه مغز در توانایی شمارش اعداد، این دانشمندان فعالیت نورون های حاضر در فضای درون آهیانه جانبی مغز گروهی از میمون ها را درحالی که این جانوران به یک سری از نقاطی که روی نمایشگر رایانه به نمایش درآمده بود نگاه می کردند، مورد بررسی قرار دادند.

به این ترتیب این محققان مشاهده کردند که نورون های آهیانه با گستردگی افزایش تعداد محاسبات، نورون های دیگری را که درواقع نیمکت نشین هستند در محاسبه اعداد اصلی بکار می گیرند.