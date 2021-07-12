وضعیت نامطلوب رعایت دستورالعمل های بهداشتی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، علی مصطفوی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی استان با بیان اینکه همه مردم استان باید نسبت به بیماری کرونا حساس بوده و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در زمینه کاهش این بیماری تلاش کنند، افزود: متأسفانه را رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری در این استان پایین آمده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون شاهد پیک پنجم کرونا در استان هستیم، خاطرنشان کرد: شهر خوی در رنگ بندی جدید ستاد کرونا قرمز شده و۱۲ شهر هم نارنجی و۴ شهر هم زرد هستند که در صورت رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی از سوی شهروندان این رنگ بندی تغییر خواهد کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی همچنین از اهالی شهرهای شمالی استان خواست تا نسبت به تردد افراد غیرمجاز در مناطق مرزی همکاری لازم را با نیروهای انتظامی و امنیتی داشته باشند.

مصطفوی گفت: تمامی مرزهای این استان برای خروج اتباع غیرمجاز که از جنوب شرق و شرق کشور به صورت غیرقانونی وارد استان شده اند، بسته بوده و ممنوعیت‌ها در مرز با قدرت اعمال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که این اتباع در استان ایجاد می‌کنند، انتقال کرونا به شهروندان به ویژه در شمال استان است که از مردم این مناطق از جمله خوی، چالدران، ماکو و شوط می‌خواهیم که به آنان سکونت ندهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌غربی نیز در این مراسم گفت: رسانه‌ها در رابطه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی باید اطلاع رسانی کنند تا مردم در جریان بیماری کرونا باشند.

حجت الاسلام ناصر خدایاری افزود: اصحاب رسانه باید با اطلاع رسانی مناسب در خصوص واکسن‌ها از جمله واکسن کوو برکت، مزیت‌های آن را به مردم اطلاع دهند.

مسئول کارگروه اطلاع رسانی ستاد مقابله با کرونا در آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: بستری‌های روزانه در استان نسبت به چند روز گذشته افزایش یافته است، در ابتدای خیز پنجم کرونا قرار داریم و طبق بررسی‌ها سرعت انتقال خیلی بالا رفته است.

علی‌احمد آقاپور افزود: در حال حاضر سرعت انتقال بیماری دلتا خیلی بالا رفته است که انتقال به ثانیه رسیده است و باید پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود.