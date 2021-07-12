به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی ظهر دوشنبه در نشست مشترک با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کرمان و مدیر بنیاد مسکن کرمان به موضوع تأمین واکسن برای جانبازان لیست دوم شامل جانبازان ۲۵ تا ۵۰ درصد اشاره کرد و گفت: جانبازان بالای ۵۰ درصد بر اساس برنامه ریزی و فهرست اعلام شده از سوی ستاد کرونا واکسن دریافت کرده اند. اگر جانبازی واکسن دریافت نکرده باشد بر اساس همین رویکرد واکسن را دریافت خواهد کرد.

پورابراهیمی به نگرانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان در زمینه شرایط جانبازان و خانواده آنها در شرایط شیوع ویروس کرونا اشاره و تصریح کرد: با پی گیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از فردا واکسیناسیون گروه دوم جانبازان ۲۵ تا ۵۰ درصد در کرمان آغاز می‌شود و امیدواریم به تدریج با معرفی جانبازان و هماهنگی انجام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی این لیست تکمیل شود.

وی به کمبود آمبولانس مورد نیاز درمانگاه ایثارگران کرمان اشاره کرد و گفت: با توجه به دستور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کرمان اشاره کرد و گفت: در سفر آخر به کرمان متأسفانه پیگیری‌های لازم از سوی هلال احمر انجام نشد و مقرر شد هفته آینده در نشست مشترک با معاون اداری مالی وزارت بهداشت و درمان هماهنگی لازم در راستای تسریع واگذاری آمبولانس به این واحد درمانی انجام شود.

پورابراهیمی به واگذاری زمین از طریق بنیاد مسکن به جانبازان بالای ۷۰ درصد نیز اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های قبلی مقرر شد هفته آینده جمع بندی و مجوز لازم از طریق بنیاد مسکن با حضور مدیرکل بنیاد جانبازان و مسکن در کمیسیون اقتصادی نهایی شود.

وی گفت: همچنین مکاتبه با شرکت‌های بزرگ کرمان برای ارائه تسهیلات قرض الحسنه در کرمان انجام شده و قرار است سهمیه مشخصی در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران کرمان قرار گیرد.

همچنین سلطانی مدیرکل بنیاد مسکن نیز در این نشست برای کمک به خانه دار شدن جانبازان اعلام آمادگی کرد.

احمد گروهی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان نیز از آخرین وضعیت خانواده شهدا ایثارگران و جانبازان گزارشی را ارائه کرد.