۱۰۱۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شد / مرگ ۱۷ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، آرش نجیمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان به جز منطقه کاشان اظهار داشت: در حال حاضر یکهزار و ۱۹۵ تخت بستری در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درگیر بستری بیماران مبتلا به کرونا شدهاند.
وی به مراجعه دو هزار و ۷۳۵ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه طی ۲۴ ساعت اخیر خبر داد و گفت: تست یک هزار و ۱۴ نفر از این افراد مثبت کرونا بوده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه با بیان اینکه ۲۷۲ نفر از این بیماران جدید طی ۲۴ ساعت اخیر در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری شدهاند، ابراز داشت: در حال حاضر ۱۶۵ بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبتهای ویژه نگهداری میشوند.
نجیمی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت اخیر ۱۹۶ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شدهاند، گفت: همچنین در این بازه زمانی ۱۷ بیمار مشکوک به کرونا جان باختهاند که تاکنون تست هفت نفر مثبت کرونا بوده است.
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