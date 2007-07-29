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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۲۰

25 هزار شماره تلفن ثابت به شهروندان کرجی واگذار شد

25 هزار شماره تلفن ثابت به شهروندان کرجی واگذار شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل مخابرات منطقه کرج گفت: در چهار ماه گذشته، 25 هزار شماره تلفن ثابت به شهروندان کرجی واگذار شد.

سید محمود زرنگ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در این مدت، 27 کافوی نوری نصب و راه اندازی و 596 خط اینترنت پرسرعت(ADSL) به متقاضیان واگذار، همچنین 93 ایستگاه BTS تلفن همراه راه اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: با افزایش مراکز سوئیچ و افزایش حجم آن، امید می رود اختلالات شبکه های اینترنتی به طور کلی رفع شود.

این مسئول یادآور شد: طی این مدت 24 کیلومتر کابل کشی فیبر نوری، 90 کیلومتر کابل کشی کانالی و خاکی و 56 کیلومتر کانال سازی و حفاری انجام گرفته است.

وی همچنین در خصوص خدمات روستایی این اداره کل عنوان کرد: طی مدت مذکور چهار مورد کد 0262 به 0261 تبدیل شده و پنج روستای جعفرآباد، وارنگه رود، کلارود، گشنایدر و کسیل مجهز به امکانات تلفن خودکار شده است.

زرنگ زاده اعلام کرد: مفصل بندی 500 هزار زوج و واگذاری 64 مورد خطوط EI از اقدامات اداره کل مخابرات منطقه کرج بوده است.

کد مطلب 525628

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