25 هزار شماره تلفن ثابت به شهروندان کرجی واگذار شد

سید محمود زرنگ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در این مدت، 27 کافوی نوری نصب و راه اندازی و 596 خط اینترنت پرسرعت( ADSL ) به متقاضیان واگذار، همچنین 93 ایستگاه BTS تلفن همراه راه اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: با افزایش مراکز سوئیچ و افزایش حجم آن، امید می رود اختلالات شبکه های اینترنتی به طور کلی رفع شود.

این مسئول یادآور شد: طی این مدت 24 کیلومتر کابل کشی فیبر نوری، 90 کیلومتر کابل کشی کانالی و خاکی و 56 کیلومتر کانال سازی و حفاری انجام گرفته است.

وی همچنین در خصوص خدمات روستایی این اداره کل عنوان کرد: طی مدت مذکور چهار مورد کد 0262 به 0261 تبدیل شده و پنج روستای جعفرآباد، وارنگه رود، کلارود، گشنایدر و کسیل مجهز به امکانات تلفن خودکار شده است.