۱۰ درصد معتادان اصفهان متجاهر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ابراهیمی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص روش‌های پذیرش مددجویان اظهار داشت: برخی مددجویان بی‌سرپرست هستند و از طریق مراجع قضائی به سازمان معرفی می‌شوند و به آنها یارانه پرداخت می‌شود و برخی دارای خانواده بوده اما بی‌بضاعت هستند؛ حتی خانواده‌های با بضاعت مالی مناسب و بدون تمکن مالی نیز مشمول دریافت رایانه می‌شوند.

وی ادامه داد: آموزش توانبخشی روزانه معلولان ذهنی سال ۷۳ در کشور آغاز شد و البته آموزش مرتبط با معلولان ذهنی و اتیسم متفاوت است که در آموزش به افراد دارای اتیسم تاکید بر آموزش فردی و چهره به چهره است و طبیعتاً هزینه پرسنل و خدمات افزایش می‌یابد؛ بنابراین به افراد فعال در حوزه اتیسم یارانه بیشتری تعلق می‌گیرد.

هوشمندسازی محله محوری و سلامت اجتماعی در خانواده

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان با اشاره به شعار بهزیستی در گام دوم گفت: «هوشمندسازی محله محوری و سلامت اجتماعی در خانواده» به عنوان شعار انتخاب شده و جامعه هدف بهزیستی تنها به قشر خاصی اختصاص ندارد و هدف، سلامت اجتماعی افراد است که بتوانند با جامعه تعامل داشته باشد و نقش مؤثری ایفا کند.

وی خاطر نشان کرد: سعی شده تا سازمان را به سمت پیشگیری و توانبخشی ببریم تا مردم در زندگی عواطف مثبتی را دریافت و در تکالیف فردی و اجتماعی توانگر شوند. از دیگر اهداف اساسی فراهم کردن زمینه مناسب برای ایجاد روابط مثبت با طبیعت، مردم و خدا است تا در کنار آن دستاوردهای مثبتی را از عمر خود به دست آوردند.

۱۰ درصد کل معتادان متجاهر هستند

ابراهیمی با بیان اینکه بهزیستی تنها با معتادان ارتباط ندارد، گفت: اعتیاد در قانون دو نوع است که نوع اول آن طالب درمان است و خود را به مراکز مربوطه معرفی می‌کند و این دسته از معتادان موجب بیماری نیست اما در نوع دوم معتادانی به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کند متجاهر نامیده می‌شوند؛ از اینکه تجاهر و اعتیاد خود را در معرض عموم قرار دهد هیچ ابایی ندارند و شامل ماده ۱۶ قانون می‌شوند.

وی افزود: دو مرکز برای نگهداری آنها با ظرفیت حدود ۲۰۰ نفر وجود دارد، همچنین مرکز دیگری با کمک سپاه با افزایش ظرفیت حدود ۳۵۰ در مبارکه برای مردان معتاد متجاهر راه‌اندازی شده است.

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان ادامه داد: پلیس وظیفه جمع آوری معتادان را دارد اما باید مراجع قضائی و علوم پزشکی متجاهر بودن آنها را تشخیص دهند و باید گفت در آخرین برآورد صورت گرفته ۱۰ درصد کل معتادان در اصفهان متجاهر هستند.