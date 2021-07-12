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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۴:۲۳

برق ۱۲۵ بانک پرمصرف تهران قطع شد

برق ۱۲۵ بانک پرمصرف تهران قطع شد

براساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، برق ۱۲۵ بانک پرمصرف تهران قطع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد: در راستای طرح رصد مصرف برق ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهر تهران که با هدف کاهش بار شبکه و جلوگیری از بروز خاموشی در حال اجرا است، بازرسان این شرکت طی هفت روز، با بررسی عملکرد ۹۵۰ شعبه بانک، ضمن شناسایی ۱۲۵ شعبه که مصرف برق خود را طبق دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت نیرو و استانداری تهران کاهش نداده بودند با اخطار قبلی، اقدام به قطع برق این شعب کردند.

کد مطلب 5256291

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