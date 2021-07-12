مجید یزدان‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آزمون ورودی دبیرستان‌های نمونه دولتی استان کرمانشاه به نیمه نخست مرداد ماه سال ۱۴۰۰ موکول شده و تاریخ دقیق روز آزمون هنوز مشخص نیست.

وی افزود: در این آزمون چهار هزار و ۶۱۵ داوطلب دختر و پسر برای ورود به دوره دوم دبیرستان‌های نمونه دولتی با هم رقابت می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: از میان داوطلبانی که درصد بالایی در آزمون کسب کنند، یک هزار و ۹۰۰ نفر در رشته‌های تجربی، انسانی و ریاضی در دبیرستان‌های نمونه دولتی این استان پذیرش می‌شوند.

یزدان‌پناه تصریح کرد: آزمون ورودی دبیرستان‌های نمونه دولتی استان کرمانشاه در ۴۷ حوزه شامل ۲۳ حوزه دخترانه و ۲۴ حوزه پسرانه در این استان برگزار می‌شود.