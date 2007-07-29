ایران باید با قطبی قرارداد ببندد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، سرمربی تیم ملی فوتبال کره جنوبی پس از پیروزی تیمش مقابل ژاپن در ضربات پنالتی با بیان این مطلب گفت :" من واقعا به بازیکنانم افتخار می کنم. برای ما خیلی مهم بود که سوم شویم و جواز حضور مستقیم در جام ملت های آسیا 2011 را بگیریم. تیم ما در این تورنمنت فشار زیادی متحمل شد. سه بازی 120 دقیقه ای به اضافه مسافرت های زیاد فشار زیادی به ما آورد."

وی در مورد بازی گفت :" ژاپن بازی را خیلی خوب شروع کرد. آنها در یک چهارم ابتدایی بازی حاکم میدان بودند. به دلیل خستگی شدید ، بازیکنان پاس های خیلی دقیقی نمی دادند."

در نیمه دوم بازی وربیک و یکی از بازیکنان کره جنوبی با دریافت کارت قرمز زمین بازی را ترک کردند. وی در این خصوص گفت :" در نیمه دوم ما بهتر بازی می کردیم ولی آن کارت قرمز همه چیز را تغییر داد. شکی نیست که تصمیم داور درست بود. به هر حال به شاگردانم افتخار می کنم. آن ها چندین هفته سنگین را پشت سر گذاشتند. بازیکنان من همه کمتر از 26 سال سن داشتند و آنها آینده خوبی برای کره خواهند بود."



با وجود پیروزی کره جنوبی برابر ژاپن در بازی رده بندی جام ملت های آسیا 2007پیم وربیک سرمربی هلندی این تیم استعفا کرد. وی در این باره گفت :" من تصمیم گرفته ام استعفا کنم. من قبل از این بازی از فدراسیون فوتبال کره خواستم که قرارداد مرا که تا سال 2008 است فسخ کنند و آن ها هم قبول کردند. الان وقت یک چالش جدید است."

وربیک خاطرنشان کرد :" من به اندازه کافی در کره بوده ام. خاطرات بسیار خوبی از جام های جهانی 2002 و 2006 و هم چنین بازی های آسیایی دوحه دارم. من کره را با خاطراتی بسیارخوب ترک می کنم. هدف ما قهرمانی در جام ملت های آسیا بود ولی متاسفانه ما بهترین بازیکنان مان را به دلیل مصدومیت از دست دادیم و شرایط خیلی سختی داشتیم. ولی باید منصف بود. با وجودی که خط دفاعی مان بسیار خوب کار می کرد نتوانستیم گل های زیادی به ثمر برسانیم. "

سرمربی تیم ملی فوتبال کره تصریح کرد :" می خواهم از این فرصت استفاده کنم و از کادر مربیگری کره تشکر کنم. به ویژه افشین قطبی که کمک بسیاری به من کرد. به نظر من ایران باید هرچه زودتر با او قرار داد ببندد چون او مربی بسیار خوبی است. در کل من لحظاتی را در جام ملت ها تجربه کردم که هرگز فراموش نمی کنم. من به دلیل رهبری تیم های المپیک و ملی کره انرژی زیادی از دست دادم و می خواهم استراحت کنم. تا چند ماه آینده قصد ندارم رهبری تیمی را بپذیرم."