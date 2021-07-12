مهرستانی ها همچنان در انتظار بیمارستان/ لزوم توجه ویژه مسئولان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، مهران خاکی زائی؛ شهرستان مهرستان با مساحتی معادل ۶۱۰۱ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۸۰ هزار نفر تحت پوشش با نزدیک ترین بیمارستان برای درمان که بیمارستان رازی سراوان می‌باشد، حداقل ۱۰۰ کیلومتر فاصله دارد.

که مردم این شهرستان با توجه به شرایط اقتصادی و شیوع ویروس کرونا تا رسیدن به حداقل امکانات پزشکی، پزشکان متخصص و پرسنل درمانی برای رفاه و تسریع روند درمان باید این مسافت را طی کنند.

نبود پزشک متخصص و تجهیزات بیمارستانی از قبیل «سی تی اسکن»، تجهیزات بخش «ای سی یو»، چشم پزشکی و سونوگرافی مواردی است که مردم مهرستان در تنها بیمارستان موجود در این شهرستان به دنبال آن می‌گردند و از کمبود تجهیزات رنج می‌برند.

کمبود تجهیزات و حتی لوازم معمولی پزشکی برای کنترل بیماری‌ها می‌تواند خطرناک باشد و به همین سبب نباید این موضوع را کتمان کرد. اساسی‌ترین مشکل و نیاز مردم مهرستان پزشک متخصص به ویژه در زمینه زنان و زایمان، اطفال، داخلی و اموراتی مانند سونوگرافی و رادیولوژی است.

وقتی دستگاهی به بیمارستان می‌آید اما متخصصی وجود ندارد که از آن استفاده کند مردم چه کنند

در همین راستا احمد اربابی یکی از شهروندان مهرستانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: وقتی دستگاهی به بیمارستان می‌آید اما متخصصی وجود ندارد که از آن استفاده کند مردم چه کنند.

وی افزود: نبود پزشک متخصص و تجهیزات پزشکی در مهرستان بذر ناامیدی در دل مردم می‌کارد.

اربابی بیان داشت: امید است دست اندرکاران و متولیان دست به دست هم دهند و این مشکل را مرتفع نمایند.

گفتنی است، همچنین خبرگزاری مهر در سال ۹۸ گزارشی با عنوان «شهرستان ۷۰ هزار نفری بدون پزشک متخصص / مهرستان بیمارستان ندارد» منتشر کرد که نتیجه اش اعزام هفتگی با حضور چند پزشک متخصص در رشته‌های پایه در شهرستان بود که متأسفانه بعد از چند ماه این طرح هم جمع شد.

از همین رو امید است با سفر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان سیستان و بلوچستان و انعکاس مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان و اعلام آمارهای درست و شفاف سازی مسئولان ذیربط بخشی از مشکلات استان از جمله شهرستان مهرستان در این زمینه به حداقل برسد.

داشتن بیمارستان خواسته به حق مردم مهرستان است

محمد رفیع دهواری، فرماندار مهرستان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حوزه بهداشت و سلامت شهرستان مهرستان از سال ۷۹ به دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر الحاق پیدا کرده است.

وی گفت: با تلاش‌های انجام شده طی ۳ سال اخیر بخشی از نداشته های مردم مهرستان در حوزه بهداشت و درمان انجام شده است.

دهواری بیان کرد: یکی از درخواست‌ها و مطالبات به حق مردم مهرستان، بیمارستان محلی بخش «آشار» با جمعیتی افزون بر ۲۰ هزار نفر که با موافقت اصولی بهترین هدیه به مردم این منطقه خواهد بود.

وی ادامه داد: احداث ۳ پایگاه جاده‌ای با توجه به شرایط جاده‌ای شهرستان مهرستان امری ضروری است.

فرماندار مهرستان تصریح کرد: بیمارستان «امید» مهرستان با یک ظرفیت مناسب در حال راه اندازی است، بخشی از بخش‌های تخصصی در حال استقرار هستند، تکمیل اورژانس بیمارستان و الحاق آن به ساختمان بیمارستانی موجود از دیگر خواسته‌ها است.