10 قلم کالای اساسی مشمول طرح لیزینگ لوازم خانگی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، علیرضا طهماسبی با بیان اینکه طرح لیزینگ لوازم خانگی برای کمک به اقشار کم درآمد و زوج‌های جوان و ایجاد اشتغال اجرا می شود، تاکید کرد : با اجرای این طرح در صنعت لوازم خانگی و اقتصاد کشور نیز جهش مناسبی ایجاد می شود.

وی افزود : این طرح می تواند علاوه بر کمک به جوانان در تامین مایحتاج اساسی زندگی ، حدود هزار و 300 تا 2 هزار میلیارد تومان سرمایه به صنعت تولید داخل لوازم خانگی وارد کند که این امر هم برای اشتغال ، هم برای رشد اقتصادی در این بخش و هم برای رشد اقتصادی کل کشور بسیار موثر است .

طهماسبی گفت : به این منظور و به همت شورای صنایع گاز و لوازم خانگی ، کارگروهی متشکل از نمایندگان این شورا ، بانک‌های مرتبط با اجرای طرح ، نمایندگان صندوق مهر رضا ، و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تشکیل و تفاهم نامه ای بین شورای گاز و لوازم خانگی با صندوق مهر امام رضا (ع) منعقد شد.

وزیر صنایع و معادن در ادامه افزود : اقلام مشمول طرح لیزینگ شامل 10 قلم کالای اساسی زندگی مثل یخچال ، گاز ، فرش ، چینی آلات ، ماشین لباسشویی ، تلویزیون ، چرخ خیاطی و...می باشد که با همکاری دهها تولید کننده متقاضی عرضه خواهد شد.

طهماسبی افزود : این کارگروه مکلف است نظارت لازم بر ثبات و افزایش کیفیت محصولات و عدم افزایش قیمت محصولات شرکتها و کارخانجات در طول مدت اجرای تفاهمنامه را اعمال نماید.

وی تاکید کرد : شرکت‌ها و کارخانجات متقاضی همکاری در طرح لیزینگ لوازم خانگی همچنین باید مجوزهای قانونی و معتبر از وزارتخانه های صنایع و معادن و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، گواهینامه استاندارد و نیز قابلیت تولید و توزیع محصولات در سطح کشور و ارائه خدمات فروش و خدمات فروش و پس از فروش داشته باشند .

تفاهمنامه شورای صنایع گاز ولوازم خانگی با صندوق مهر رضا (ع) در تیر ماه برای اجرای طرح لیزینگ لوازم خانگی به امضا رسید.