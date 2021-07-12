اهدای چهار سرویس جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد اردستان

ابوالقاسم صادقی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم اهدای جهیزیه به نوعروسان اردستانی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) چهار سرویس جهیزیه به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال به نوعروسان تحت حمایت این نهاد اهدا شد.

وی افزود: از سه نفر از نوعروسان که مهریه آنها ۱۴ سکه بهار آزادی بود با اهدای گل و لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.

صادقی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳ سرویس جهیزیه به ارزش ۲۹۰ میلیون تومان به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) اردستان اهدا شده است.