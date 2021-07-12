۴۹۰۰ نفر به دلیل ابتلا به کرونا در فارس جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر روح الله حسینی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام جان باختن یازده هم استانی دیگر در اثر ابتلاء به کرونا طی روز گذشته تاکنون، مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون را چهار هزار و ۹۰۰ نفر اعلام کرد.

وی اظهار کرد: از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، یک میلیون و سه هزار و ۲۶۶ تست تشخیصی مولکولی در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۲۸۸ هزار و ۵۶۷ بیمار مثبت قطعی شناسایی شده است؛ همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون، ۱۱۷ هزار و ۹۹۷ مورد تست سریع انجام شده که از این تعداد ۱۹ هزار و ۵۷۹ بیمار مثبت شناسایی شده است و در مجموع از ابتدا تاکنون، ۳۰۸ هزار و ۱۴۶ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در استان فارس شناسایی شده است.

او مجموع بیماران مثبت و مشکوک دارای علائم که هم اکنون در بیمارستان‌های استان بستری هستند را نیز هزار و ۸۱۹ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد، ۱۹۲ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

دکتر حسینی همچنین از بهبودی ۲۷۵ هزار و ۹۳۷ نفر از ابتدا تاکنون خبر داد که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده‌اند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه با بیان اینکه با توجه به روند رو به رشد موارد ابتلاء به کرونا ویروس، بسیاری از تخت‌های بیمارستانی تکمیل شده است که در صورت ادامه این روند به بحران دی برخورد می‌کنیم، توصیه کرد: تنها راه پیشگیری از ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ و قطع زنجیره انتقال آن، جدی گرفتن پروتکل‌های بهداشتی مانند استفاده از ماسک، رعایت فاصله فیزیکی، شست و شوی مرتب دست‌ها، پرهیز از ترددهای غیر ضروری و دوری از دورهمی های خانوادگی است.