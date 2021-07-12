افراد بالای ۶۵ سال برای دریافت واکسن کرونا ثبت نام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، با توجه به شتاب بیشتر فرآیند واکسیناسیون در سراسر کشور در هفته جاری، از هموطنان عزیز درخواست میکند ضمن پرهیز از حضور بدون نوبت در پایگاههای تجمیعی واکسیناسیون، برای نوبت گیری حتماً در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام نمایند و منتظر دریافت پیامک برای مراجعه باشند.
با اشاره به فعالیت پایگاههای تجمیعی واکسیناسیون در دو شیفت صبح و بعد از ظهر، ضمن تشکر از مشارکت حداکثری دستگاههای دولتی و غیردولتی جهت سازماندهی و توسعه ظرفیت اجرای برنامه ملی واکسیناسیون بر اساس جمعیت تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی، همکاری درون بخشی همه معاونتهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مورد تاکید قرار میگیرد.
با توجه به اینکه از واکسینه کردن مراجعه کنندگان بدون نوبت پرهیز خواهد شد، بر ثبت و تزریق واکسن افراد دارای نوبت با کمترین تأخیر زمانی نسبت به زمان نوبت دهی، تاکید میشود.
در شهرهای بالای بیست هزار نفر به هیچ وجه نوبت دهی دستی انجام نمیشود و به منظور تسهیل و تسریع در ثبت واکسن در تمامی سامانههای سطح یک توسط راهبر سیستم به منظور نوبت دهی هوشمند ثبت سریع ساعت فعالیت و ظرفیت روزانه پایگاههای تجمیعی واکسیناسیون (مجموع ظرفیت روزانه تزریق نوبت اول و دوم) و همچنین استفاده از بارکد خوان یا اپلیکیشن موبایل توسط دانشگاههایی که از سامانه سیب استفاده میکنند مورد تأکید است.
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