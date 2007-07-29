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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۴۵

اخبار کوتاه از ورزش کرمانشاه

اخبار کوتاه از ورزش کرمانشاه

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: قهرمانی تیم کرمانشاه در رقابت های بدمینتون نوجوانان کشور و برگزاری مسابقات ایروبیک و استپ بانوان لیگ منطقه سه در کرمانشاه مهم ترین عناوین ورزشی این استان است.

- به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مسابقات بدمینتون قهرمانی نوجوانان کشور با قهرمانی استان کرمانشاه در شهرستان سنندج به پایان رسید. در این دوره از رقابت ها در بخش انفرادی حمید حیدری شفق و صدرا صادقی به ترتیب موفق به کسب مقام های اول و سوم شدند. حمید حیدری شفق، صدرا صادقی، امیرحسین کریمی، نوین عبدلی و مهدی الماسوندی ورزشکاران اعزامی به این دوره از پیکارها بودند.

 

- اولین دوره مسابقات ایروبیک و استپ بانوان لیگ منطقه سه کشور در کرمانشاه برگزار شد. این دوره از رقابت ها با حضور استان های لرستان، کردستان و دو تیم از کرمانشاه به مدت دو روز در سرسرای امام خمینی (ره) برگزار شد. در بخش استپ به ترتیب تیم های کرمانشاه(ب)، کرمانشاه (الف) و لرستان عناوین برتر این دوره از رقابت ها را کسب کردند. در بخش همگانی نیز به تیم های کرمانشاه(الف)، کرمانشاه (ب) و لرستان مقام های اول تا سوم این دوره از رقابت ها را از آن خود کردند. در این پیکارها در بخش انفرادی لیدا امیری، زینب مهدوی و الهام اکبری موفق به کسب عناوین برتر شدند. 

کد مطلب 525638

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