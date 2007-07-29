ایران تحت هیچ شرایطی برنامه هسته ای خود را متوقف نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، " منوچهر متکی " در گفتگو با مجله آلمانی فوکوس درباره ادعای غرب مبنی بر حمله نظامی آمریکا به ایران اظهار داشت : شرایط کنونی آمریکا به گونه ای است که توان اقدام نظامی علیه کشور دیگری را ندارد .

وزیر امورخارجه ایران با اشاره به اوضاع عراق تصریح کرد : عراق در حال حاضر بیش از هر چیز به امنیت نیاز دارد و نظامیان آمریکایی باید این مسئله را جدی بگیرند .

متکی درباره موضوع هسته ای ایران خاطر نشان کرد : ایران تحت هیچ شرایطی دست از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای خود بر نمی دارد .

وی با بیان اینکه ایران همکاری تنگاتنگی با آژانس بین المللی انرژی اتمی دارد ، اظهار داشت : ایران همچنان برنامه صلح آمیز هسته ای خود را دنبال می کند.

وزیر امورخارجه ایران با انتقاد از عملکرد " یوشکا فیشر " وزیر امورخارجه سابق آلمان در قبال برنامه هسته ای صلح آمیز ایران گفت : فیشر در جریان پرونده هسته ای ایران نتوانست نقش موثر و مثبتی را از خود به نمایش بگذارد که این امر در مناسبات دوجانبه برلین - تهران نیز تاثیر گذار بود .

متکی با بیان اینکه آلمان باید موضع خود را نسبت به برنامه هسته ای ایران تغییر دهد ، تصریح کرد : این تغییر موضع در مناسبات آتی دو کشور نیز موثر خواهد بود .