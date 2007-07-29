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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۰۳

متکی :

ایران تحت هیچ شرایطی برنامه هسته ای خود را متوقف نمی کند

ایران تحت هیچ شرایطی برنامه هسته ای خود را متوقف نمی کند

وزیر امور خارجه ایران جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورش هراسی از حمله نظامی آمریکا ندارد، تاکید کرد: تهران هرگز فعالیت های هسته ای خود را متوقف نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، " منوچهر متکی " در گفتگو با مجله آلمانی فوکوس درباره ادعای غرب مبنی بر حمله نظامی آمریکا به ایران اظهار داشت : شرایط کنونی آمریکا به گونه ای است که توان اقدام نظامی علیه کشور دیگری را ندارد .

وزیر امورخارجه ایران با اشاره به اوضاع عراق تصریح کرد : عراق در حال حاضر بیش از هر چیز به امنیت نیاز دارد و نظامیان آمریکایی باید این مسئله را جدی بگیرند .

متکی درباره موضوع هسته ای ایران خاطر نشان کرد : ایران تحت هیچ شرایطی دست از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای خود بر نمی دارد .

وی با بیان اینکه ایران همکاری تنگاتنگی با آژانس بین المللی انرژی اتمی دارد ، اظهار داشت : ایران همچنان برنامه صلح آمیز هسته ای خود را دنبال می کند.

وزیر امورخارجه ایران با انتقاد از عملکرد " یوشکا فیشر " وزیر امورخارجه سابق آلمان در قبال برنامه هسته ای صلح آمیز ایران  گفت : فیشر در جریان پرونده هسته ای ایران نتوانست نقش موثر و مثبتی را از خود به نمایش بگذارد که این امر در مناسبات دوجانبه برلین - تهران نیز تاثیر گذار بود .

متکی با بیان اینکه آلمان باید موضع خود را نسبت به برنامه هسته ای ایران تغییر دهد ، تصریح کرد : این تغییر موضع در مناسبات آتی دو کشور نیز موثر خواهد بود .

 

کد مطلب 525639

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