شاهین کرمانشاه در انتظار ورود مسئولان استان برای صعود به لیگ برتر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- فرح‌نوش خدابخش: استعدادهای ورزشی در رشته‌های درون سالنی همچون فوتسال، کشتی و هندبال در سال‌های اخیر در استان کرمانشاه به خوبی خود را نشان داده، به طوری که بازیکنان بومی با حداقل امکانات و با وجود مشکلات اقتصادی دست از کار نکشیده و برای به دست آوردن افتخارات کشوری و استانی تلاش کردند.

در رشته فوتسال، تیم شاهین کرمانشاه با وجود عدم حمایت کافی مسئولان و حتی گاهی بدون پوشش خبری به فعالیت خود ادامه داده و در بازی‌های پلی‌آف برای صعود به لیگ برتر جنگید، اما با وجود کسب امتیاز لازم به این لیگ صعود نکرد.

سرمربی تیم فوتسال شاهین علت عدم صعود این تیم به لیگ برتر را بی اخلاقی تیم دیگری عنوان کرده و هم اکنون بازیکنان این تیم در انتظار کمک مسئولان برای احقاق حق خود و صعود هستند.

با توجه به عدم حصول نتیجه برای صعود به لیگ برتر و احتمال وجود اتفاقات ساختگی برای این موضوع، تیم فوتسال شاهین کرمانشاه انتظار دارد تا مجمع نمایندگان استان و استاندار کرمانشاه این قضیه را پیگیری کنند تا تلاش‌های بازیکنان این تیم هدر نرفته و با حضور در لیگ برتر دل مردم کرمانشاه را شاد کنند.

نتیجه غیراخلاقی بازی پلی‌آف مانع صعود شاهین کرمانشاه به لیگ برتر

سرمربی تیم فوتسال شاهین کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آخرین روز بازی‌های پلی آف لیگ برتر فوتسال شاهین کرمانشاه با تیم نماسازان آبادان به مصاف هم رفتند که نتیجه مسابقه ۱۰ بر چهار به نفع شاهین کرمانشاه ثبت شد، اما با بی اخلاقی و تبانی برخی تیم‌ها نتوانستیم به لیگ برتر صعود کنیم.

سعید محمودی افزود: با شروع بازی تیم نماسازان آبادان فشار زیادی را به شاهین وارد کرده که شاهین کرمانشاه در ابتدای بازی یک هیچ عقب افتاد، اما بازی را با قدرت ادامه داد.

سرمربی تیم فوتسال شاهین کرمانشاه گفت: با توجه به تحلیلی که از تیم حریف و ضعف آن‌ها در «پاور پلی» یعنی بازی پنج نفره داشتیم موجب شد نیمه دوم بازی تاکتیک خود را تغییر داده و به نتیجه مطلوب برسیم.

وی ادامه داد: تیم فوتسال نماسازان آبادان بازی شرافتمندانه‌ای انجام داد و با قوی‌ترین بازیکنان خود با قدرت به میدان آمد، طوری که حتی از بازی رفت در کرمانشاه سرحال تر بوده و قصد به ثبت رساندن آقای گلی برای یکی از بازیکنان خود را داشت.

محمودی با تاکید بر اینکه بازی در شهر تیم حریف شرایط سختی را برای شاهین کرمانشاه رقم زد، افزود: بازیکنان شاهین در دمای ۵۰ درجه تمام توان خود را برای نتیجه دلخواه گذاشتند، طوری که ۲ نفر از بازیکنان پس از بازی حال مساعدی نداشتند.

سرمربی تیم فوتسال شاهین کرمانشاه گفت: شاهین کرمانشاه در جدول پلی آف هم امتیاز تیم زندی بتن کلاردشت بوده و اگر هر تیمی با اختلاف گل بیشتر بازی را می‌برد، راهی لیگ برتر می‌شد.

وی ادامه داد: شایعاتی که هفته گذشته مبنی بر واگذاری نتیجه بازی نصر فردیس البرز به زندی بتن کلاردشت شنیده می‌شد، حقیقت داشته و تیم نصر فردیس البرز نتیجه را یازده بر صفر واگذار کرد.

محمودی افزود: بازی نصر فردیس با زندی بتن کلاردشت اخلاقی و جوانمردانه نبود و نصر فردیس البرز به هر دلیلی برای نتیجه نجنگید و موجب صعود تیم حریف شد.

سرمربی تیم فوتسال شاهین کرمانشاه تصریح کرد: با وجود برد تیم شاهین کرمانشاه در مقابل نماسازان آبادان، زندی بتن کلاردشت به دلیل برتری در گل‌های زده و خورده به لیگ برتر صعود کرد.

وی ادامه داد: شاهین کرمانشاه سابقه گل‌زنی به تیم‌های پرقدرتی مثل آلومینیوم اراک و زندی بتن کلاردشت را داشته و در بازی بانماسازان آبادان خوب ظاهر شد، اما زندی بتن کلاردشت با بی اخلاقی که در بازی با نصر فردیس البرز نشان داد، زحمات شاهین را هدر داد.

پیگیری حق نماینده فوتسال کرمانشاه نیازمند همت نمایندگان مجلس، استاندار و مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه است و لازم است اقدامات انجام شده برای پیگیری صعود تیم شاهین کرمانشاه به لیگ برتر توسط مسئولین در خبرگزاری مهر برای تنویر افکار عمومی منتشر شود.