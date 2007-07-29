تسهیلات اشتغالزا به جوانان 88 روستای محروم آذربایجان غربی پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر از خوی، سرپرست صندوق مهر امام رضا(ع) در آذربایجان غربی صبح امروز در جلسه اعضای هیئت مدیره این صندوق گفت: در این زمینه تاکنون در 53 روستای آذربایجان غربی تسهیلات توزیع شده و برای 510 جوان روستایی با پرداخت 23 میلیارد ریال تسهیلات کم بهره شغل ایجاد شده است .

علی عبدالهی افزود: تا 10 روز آینده نیز 11 میلیارد ریال تسهیلات دیگر به جوانان 35 روستای محروم استان پرداخت می شود .

وی سود بانکی این تسهیلات قرض الحسنه را چهار درصد و مهلت بازپرداخت آنها را سه سال اعلام کرد .