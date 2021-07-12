خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رسانه‌های مختلف لبنان در ۲۴ ساعت گذشته به رویدادهای مختلفی پرداختند که سرخط خبری آنها بدین شرح است:

روزنامه الأخبار با انتشار مطلبی اعلام کرده است: رژیم صهیونیستی این روزها مشغول بررسی وضعیت بحران لبنان و تبعات آن بر امنیت خود است. تل آویو نگران آن است که فروپاشی لبنان تبدیل به برگ برنده و ابزار قدرتی در دست حزب الله شود.

روزنامه الأخبار در مطلبی دیگر تأکید کرده است: محاصره اقتصادی کامل می‌شود / بندر بیروت مدت هاست که از کار افتاده و چشم اندازی هم برای احیای آن وجود ندارد.

شبکه المیادین گزارش داد: وخامت بحران اقتصادی در لبنان هم از یک سو رژیم صهیونیستی را نگران نزدیک شدن رویارویی جدید با لبنان کرده است و هم از سوی دیگر آن را امیدوار کرده که تا به چیزهایی که در جنگ نتوانسته برسد، دست یابد.

روزنامه البناء در مطلبی نوشت: الحریری برای تشکیل دولت منتظر چراغ سبز سعودی است و اینکه میشل عون مانع اصلی تشکیل دولت معرفی می‌شود صرفاً یک اتهام سیاسی است.

این روزنامه در مطلبی دیگر نوشته است: مناطق شمالی سوریه روزهای سرنوشت سازی را در پیش دارد / حمله به نیروهای آمریکا در میدان نفتی العمر هشدار دولت سوریه برای خروج این نیروها بود.

روزنامه النهار اعلام کرده است: سناریویی که بیشترین احتمال را دارد، کناره گیری حریری و تشکیل دولت کوتاه مدت با رضایت حریری و موافقت احزاب از جمله حزب الله است.

روزنامه الجمهوریه نوشت: هفته سرنوشت ساز؛ یا تشکیل دولت یا انصراف سعد الحریری.