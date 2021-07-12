فعالیت سامانه بارش های رگباری در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد قطره سامانی گفت: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، فعالیت سامانه بارش‌های رگباری و وزش باد شدید موجب ایجاد سطح زرد در استان خواهد شد.

وی ادامه داد: این سامانه روز سه شنبه ۲۲ تیر در تمام نقاط استان به ویژه در مناطق جنوبی فارس فعال است و تا پایان روز جمعه در مناطق مرکزی و جنوبی ادامه دارد با فعالیت این سامانه رگبار و رعد و برق موقت همراه با وزش باد شدید، خیزش گرد و غبار و احتمال تگرگ در مناطق مستعد دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی فارس گفت: احتمال جاری شدن روان آب به صورت محلی و نقطه‌ای، برخورد صاعقه، رعد و برق، احتمال تگرگ، وزش باد شدید، احتمال بروز خسارت به تأسیسات سبک، آسیب به سازه‌های موقت، گلخانه‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و خسارت به محصولات کشاورزی پیش‌بینی می‌شود.

قطره سامانی با اشاره به پیش بینی هواشناسی مبنی بر وزش باد شدید همراه با گرد و خاک در فارس به احتمال بروز خسارت به تأسیسات سبک، آسیب به سازه‌های موقت و گلخانه‌ها اشاره و بر لزوم استحکام‌بخشی این سازه‌ها و برداشت محصولات کشاورزی تاکید کرد.

وی ادامه داد: با توجه به این شرایط، توصیه می‌شود کشاورزان، عشایر، دامداران و روستاییان از چرای دام در مناطق مرتفع و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و از تردد در ارتفاعات این مناطق به سبب وقوع صاعقه خودداری کنند.