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۲۱ تیر ۱۴۰۰، ۱۷:۰۲

سفارت افغانستان در دهلی نو:

ارسال کمک های نظامی هند به افغانستان از مسیر ایران صحت ندارد

ارسال کمک های نظامی هند به افغانستان از مسیر ایران صحت ندارد

سفارت افغانستان در دهلی نو، هرگونه شایعه مطرح شده از سوی رسانه های پاکستانی مبنی بر ارسال کمک های نظامی هند به افغانستان از طریق آسمان ایران را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سفارت افغانستان در دهلی نو، هرگونه کمک نظامی هند به نیروهای امنیت ملی این کشور در راستای مبارزه با نیروهای طالبان را رد کرد.

بر اساس این گزارش، سخنگوی سفارت افغانستان در دهلی نو در خصوص شایعات مبنی بر کمک نظامی هند به دولت این کشور گفت: این گزارش‌ها به هیچ وجه صحت ندارند.

لازم به ذکر است، پیشتر چند رسانه پاکستانی از جمله روزنامه مطرح «نشنال تریبیون» از اعزام دو هواپیمای باری حامل تجهیزات نظامی از هند به افغانستان در تاریخ ۲ جولای خبر داده بودند.

این رسانه‌ها همچنین مدعی شده بودند که این تجهیزات نظامی از طریق آسمان ایران به افغانستان اعزام شده است.

در همین حال، نشریه پاکستانی «مانیتور» نیز مدعی شده است که نیروهای ناتو و ایتالیا نیز از طریق آسمان پاکستان به افغانستان دسترسی ایجاد کرده‌اند؛ مواردی که دولت افغانستان تمامی آنها را رد کرده و معتقد است که هیچ یک از این ادعاها صحت ندارند.

کد مطلب 5256434

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