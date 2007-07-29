محمدحسین ایمانی خوشخو به خبرنگار مهر گفت: "جشنواره هنرهای تجسمی مثل جشنوارههای فیلم و تئاتر و موسیقی نیست که نیازمند برنامهریزی از یک سال قبل باشد، چون به صورت مجزا از ابتدای سال دوسالانهها برگزار شدهاند و برگزیدگان آنها در دهه فجر به صورت خاص معرفی و تقدیر میشوند."
معاون هنری وزیر ارشاد افزود: "در واقع این جشنواره محل تجمع همه رشتههای تجسمی است و هنرمندانی که در خارج کشور در طی سال مقام آورده یا در دوسالانه و جشنوارههای داخلی رتبه کسب کردهاند، در یکروز دور هم جمع می شوند و جوایز به آنها اهدا میشود."
وی درباره برنامه های دیگر وزارت ارشاد در حوزه هنرهای تجسمی گفت: "تاکنون حرکتهای بسیار خوبی انجام شده و جشنوارهها و دوسالانهها بر اساس تقویم پیش رفتهاند. تا پایان سال نیز دو دوسالانه خواهیم داشت که آنها را هم برگزار میکنیم."
ایمانی خوشخو با تائید کمبود بودجه در وزارت ارشاد گفت: "با وجود کمبود بودجه اما به گونهای عمل نکردیم که در کار تاثیر منفی بگذارد، با جابجایی بعضی ردیفهای بودجه که دست خودمان بود، سعی کردیم جشنوارهها و برنامهها را به موقع برگزار کنیم. بنابراین هیچ جشنواره و دوسالانه از پیش اعلام شدهای نبوده که به دلیل محدودیت بودجه برگزار نشده باشد."
معاون هنری وزیر ارشاد درباره خرید آثار هنری و برگزاری اکسپو در سال جاری گفت: "خرید آثار هنری و برگزاری اکسپو در قانون برنامه چهارم آمده، ولی در قانون بودجه سال 86 تامین بودجه نشده، با این وجود دفتر هنرهای تجسمی دنبال این است که به صورت خاص با دستگاههای دولتی تماس بگیرد و این کار انجام شود. امیدواریم با همکاری و همدلی امسال بتوانیم اکسپو را برگزار کنیم."
وی در پایان درباره زمان برگزاری اکسپو امسال گفت: "الان نمیتوانم تاریخ دقیق بدهم، در هر صورت امسال اکسپو برگزار خواهد شد. ولی بر اساس برنامه دفتر هنرهای تجسمی، زمان آن نیمه دوم سال است."
معاون هنری وزیر ارشاد از برپایی جشنواره هنرهای تجسمی در دهه فجر برای تقدیر از هنرمندان برگزیده هنرهای تجسمی و برپایی اکسپو در نیمه دوم سال جاری خبر داد.
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