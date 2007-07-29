  1. استانها
  2. سمنان
۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۰۷

320 دانشجوی بسیجی در استان سمنان معتکف شدند

سمنان - خبرگزاری مهر: 320 نفر از دانشجویان بسیجی در استان سمنان در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند.

به گزارش مهر، بنا به گزارش پیش از ظهر امروز روابط عمومی سپاه منطقه سمنان، سرپرست بسیج دانشجویی سپاه منطقه سمنان اظهار داشت: این دانشجویان شامل دانشجویان دختر و پسر است که همراه با سایر معتکفین در مراسم اعتکاف امسال حضور یافته‌اند.

سرهنگ پاسدار غلامرضا حافظی استقبال جوانان و اعضای بسیج استان سمنان در سال های اخیر از مراسم اعتکاف را بسیار مطلوب توصیف کرد.

در مواردی استقبال از شرکت در مراسم اعتکاف به اندازه‌ای زیاد بوده است که به علت کمبود جا و مکان امکان پذیرش همه آنان فراهم نشده است.

حضور جوانان در مراسم معنوی اعتکاف در استان سمنان بیش از 70 درصد بوده و قریب به هفت هزار نفر در 50 مسجد استان سمنان معتکف شده اند.

کد مطلب 525646

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها