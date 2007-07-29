320 دانشجوی بسیجی در استان سمنان معتکف شدند

به گزارش مهر، بنا به گزارش پیش از ظهر امروز روابط عمومی سپاه منطقه سمنان، سرپرست بسیج دانشجویی سپاه منطقه سمنان اظهار داشت: این دانشجویان شامل دانشجویان دختر و پسر است که همراه با سایر معتکفین در مراسم اعتکاف امسال حضور یافته‌اند.

سرهنگ پاسدار غلامرضا حافظی استقبال جوانان و اعضای بسیج استان سمنان در سال های اخیر از مراسم اعتکاف را بسیار مطلوب توصیف کرد.

در مواردی استقبال از شرکت در مراسم اعتکاف به اندازه‌ای زیاد بوده است که به علت کمبود جا و مکان امکان پذیرش همه آنان فراهم نشده است.

حضور جوانان در مراسم معنوی اعتکاف در استان سمنان بیش از 70 درصد بوده و قریب به هفت هزار نفر در 50 مسجد استان سمنان معتکف شده اند.