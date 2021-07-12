بیش از ۱۲ میلیارد تومان جهیزیه در کرمانشاه توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رخصی ظهر امروز در حاشیه مراسم توزیع ۳۲۰ سری جهیزیه میان نوعروسان مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه که با حضور معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: ارزش هر سری جهیزیه ۴۰ میلیون تومان بوده که در مجموع امروز ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جهیزیه توزیع شد.

وی افزود: بیشتر هزینه خرید جهیزیه‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) توسط کمک‌های مردمی تأمین می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با بیان اینکه در ابتدای سال ۱۴۰۰ یک صد و ۳۷ سری جهیزیه به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) در این استان توزیع شد، گفت: در سال جاری با کمک خیران توزیع جهیزیه دنبال می‌شود تا نوعروسان پشت نوبت دریافت جهیزیه نباشند.

رخصی تصریح کرد: در ۲ سال اخیر پنج قلم کالای اساسی برای آغاز زندگی نوعروسان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) توزیع شده اما در سالیان گذشته مبلغی با عنوان کمک هزینه ازدواج به این افراد داده می‌شد.

به گفته مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای لبیک به مقام معظم رهبری، پویش کمک مومنانه و مواسات و اطعام حسینی توسط مردم و خیرین در استان کرمانشاه در شرایط شیوع ویروس کرونا اجرا شد.