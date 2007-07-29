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۷ مرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۵۶

نخستین همایش نویسندگان شمال آذربایجان غربی در خوی برگزار شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: به مناسبت سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نخستین همایش نویسندگان شمال آذربایجان غربی در خوی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر از خوی، در این همایش که صبح امروز به همت ستاد اقامه نماز خوی و با حضور 60 تن از نویسندگان جوان شهرهای ماکو، شوط، قره ضیاءالدین، چالدران، سلماس و خوی در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ترتیب یافت سخنرانی ها و مقالاتی در خصوص نماز و جوان ارائه شد.

امام جمعه خوی در این همایش قلم و نویسندگی را مایه حیات جوامع بشری دانست و خاطر نشان کرد: تاریخ ، پیشرفت و تمدن بشر مدیون این دو عنصر است.

حجت الاسلام سید رضی شکوری یادآور شد: وجود سوره ای به نام قلم در قرآن کریم نشان از جایگاه والا و رفیع نویسندگی و قلم در اسلام است.

دبیر ستاد اقامه نماز خوی و دبیر این همایش هم رشد و بالندگی جوانان در عرصه فعالیت های هنری و تحکیم ارتباط جوانان با نماز را از مهم ترین اهداف برگزاری همایش اعلام کرد.

محمد پریور عنوان کرد: از چهل مقاله رسیده به دبیرخانه این همایش شش مقاله برتر شناخته شده است. این همایش با اهدای جایزه به نویسندگان برتر ادامه یافت.

کد مطلب 525647

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