به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه صنعتی ایران خودرو، منوچهر منطقی مدیرعامل این گروه صنعتی افزود: از دیگر تعهدات ایران خودرو در قالب تبصره 13 تحویل شش قطار مسافر بری مترو تا مهر ماه در سال جاری است.

وی مهمترین مزیت اجرای تبصره 13 را اصلاح روند تکنولوژیکی ،گام برداشتن در تولید خودروهای کم مصرف و استفاده از سوخت پاک عنوان کرد و اظهار داشت: ایران خودرو ظرفیت تولید 400 هزار دستگاه موتور کم مصرف را ایجاد کرده که این موتور قابل نصب بر روی تمامی محصولات این شرکت است.

وی گفت: با توجه به تغییر سبد انرژی در کشوراز بنزین به گاز ، ایران خودرو امسال سه موتور پایه گاز سوز به بازار عرضه می کند. منطقی ظرفیت تولید موتور ملی پایه گاز سوز را 250 هزار دستگاه عنوان کرد و اظهار داشت: در سال آینده به این ظرفیت خواهیم رسید.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو در زمینه تولید مخازن سی ان جی افزود: دو کارخانه تولید مخزن با ظرفیت 400 هزار دستگاه و با سرمایه گذاری ایران خودرو و یک شرکت خارجی در شهریور ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی وجود نقص فنی در برخی از اتوبوس های تحویلی به ناوگان اتوبوسرانی را کذب خواند و گفت: ایران خودرو دیزل علاوه بر اتوبوسرانی به دو ارگان مختلف اتوبوس تحویل می دهد که تاکنون گزارشی از وجود نقص فنی در اتوبوس های تحویلی به این ارگان ها ارائه نشده است.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو تاکید کرد: شرکت واحد از اتوبوس های تحویلی برخی از قطعات این خودروها را برای دیگر اتوبوس های این ناوگان استفاده می کند که این امر باعث می شود که اتوبوس از حالت گارانتی خارج شود.

منطقی آمادگی این شرکت را جهت ارائه خدمات و تامین قطعات و رفع نواقص ناوگان اتوبوسرانی اعلام کرد و اظهار داشت: اتوبوس های تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل نسبت به سال گذشته از کیفیت بسیار خوبی برخودار است و این روند ارتقا کیفی ادامه دارد.

منطقی برای رفع نواقص اتوبوس های شرکت واحد پیشنهاد کرد : تیم مشترکی با شرکت واحد تشکیل و ایران خودرو اتوبوس های دارای نقص این ناوگان رفع کند.