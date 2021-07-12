به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین کثیرلو در بازدید از زندان مشگین شهر اظهار کرد: افزایش آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌ها در جامعه غیر قابل کتمان بوده و یکی از طیف و اقشاری که به جد در معرض این آسیب‌ها بوده خانواده‌های زندانیان است که در این راستا دستگاه قضائی استان در تلاش است تا با اولویت قرار دادن این موضوع نسبت به حفظ خانواده‌های زندانیان از گزند این آسیب‌ها اقدام کند.

وی ضمن تاکید بر فردی بودن مجازات در قانون و احکام اسلامی گفت: بر همین مبنا یکی از اولویت‌ها و رویکرد اصلی دستگاه قضائی استان بر این است تا با بهره‌مندی از ظرفیت‌های استانی به گونه‌ای عمل گردد تا خانواده‌های زندانیان حتی در معرض کمترین آسیب‌های اجتماعی قرار نگیرند و به روش‌های مختلف بتوان کمک‌های مادی و معنوی به این اینگونه خانواده‌ها ارائه نمائیم.

رئیس کل دادگستری استان همچنین اصلاح و باز اجتماعی کردن زندانیان را از دیگر اهداف دستگاه قضائی عنوان و اضافه کرد: در این راستا باید مسئولان اداره کل زندان‌ها در همکاری، تعامل و هم افزایی با سایر نهادهای فرهنگی تمام توان خود را در تحقق بخشیدن به این مقوله به کار گیرند.

بازدید از بندهای مختلف زندان و نیز کار گاه‌های اشتغال و مهارت آموزی از دیگر برنامه‌های رئیس کل دادگستری استان و هیأت همراه وی بود. سپس رئیس کل دادگستری استان ضمن بازدید از دادگاه عمومی بخش مشگین شرقی (لاهرود) و عرض خدا قوت به همکاران قضائی و اداری با حجت الاسلام صفری امام جمعه محترم لاهرود دیدار کرده و به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات منطقه پرداختند.